شیراز میزبان نخستین همایش ادبیات عاشورایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین همایش ملی ادبیات عاشورایی و نخستین همایش بین‌المللی ویژه خانواده بهزیستی کشور به میزبانی شیراز در سال جاری برگزار خواهد شد. فراخوان این همایش که با موضوع حضرت علی‌اکبر (ع) برگزار خواهد شد، از امروز آغاز شده و تا ۲۰ مردادماه سال جاری مصادف با دوم محرم ادامه خواهد داشت.

این همایش ملی و بین‌المللی ویژه خانواده‌های دارای افراد معلول، فرزندان شبه خانواده سازمان، دانشجویان و دانش‌آموزان تحت پوشش، زنان سرپرست خانوار، کارکنان مراکز تحت نظارت و کارمندان سازمان و خانواده‌های آنان در زمینه‌های شعر و دل‌نوشته برگزار خواهد شد.

آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید به صورت تایپ شده در برنامه WORD به خط BNazanin و فونت ۱۴ باشد هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ اثر به دبیرخانه همایش ارسال کند و همچنین اعلام مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، نام استان، شهر، سن، جنسیت، شماره تلفن همراه، حوزه تحت پوشش سازمان به همراه اثر ارسالی الزامی است.

پس از داوری آثار از منتخبین تقدیر شده و بر حسب شرایط شیوع بیماری کرونا از آنان به صورت مجازی یا حضوری جهت شرکت در همایش دعوت به عمل خواهد آمد.

این همایش به همت دفتر امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور و هیئت فرهنگی مذهبی محبین اهل بیت (ع) اداره‌کل بهزیستی استان فارس برگزار خواهد شد.