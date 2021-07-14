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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۵

مدیر کل استاندارد البرز:

تولیدکنندگان با استفاده از دانش فنی کالای باکیفیت تولید کنند

تولیدکنندگان با استفاده از دانش فنی کالای باکیفیت تولید کنند

کرج - مدیر کل استاندارد استان البرز گفت: از تولیدکنندگان می‌خواهیم با استفاده از دانش فنی، تلاش و دقت عمل خود را در خصوص تولید کالای با کیفیت به کار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتانه شکرالهی صبح چهارشنبه در اولین کمیسیون ماده ۴۲ سال ۱۴۰۰ که در اداره کل استاندارد استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته نیز کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شده بود که در سال جدید با توجه به صدور احکام اعضا از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد این کمیسیون برگزار و احکام اعضا اهدا و وضعیت واحدهای تولیدی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مورد بازبینی قرار گرفت.

مدیر کل استاندارد استان البرز بیان کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که مبادرت به تولید و عرضه محصولات با کیفیت پایین‌تر از استاندارد می‌کنند باید در کمیسیونی مرکب از یک قاضی ویژه، مدیر کل، نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده به طور ثابت و در صورت نیاز نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: این کمیسیون شبه قضائی بوده و امکان حضور مدیر واحد تولیدی و خدماتی وجود داشته و چنانچه به حکم صادره اعتراضی داشته باشند می‌تواند اعتراض خود را به مراجع قضائی منعکس کنند.

شکرالهی متذکر شد: از تولیدکنندگان می‌خواهیم با استفاده از دانش فنی، تلاش و دقت عمل خود را در خصوص تولید کالای با کیفیت به کار بگیرند تا در استان شاهد مطرح شدن پرونده‌های معدودی از واحدهای تولیدی در کمیسیون باشیم.

کد مطلب 5257780

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