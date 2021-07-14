ضرورت توجه به فرهنگ های ملی و بومی در حوزه تولید پوشاک

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده گیلان با اشاره به افزایش ۳۱.۷ درصدی آمار ثبت رسمی ازدواج در استان، اظهار کرد: این تعداد ازدواج از طی سه ماهه نخست سال ثبت شده است.

وی به هفته عفاف و حجاب اشاره و با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی بر توجه به این موضوع بسیار تأکید شده است، افزود: رعایت عفاف و حجاب باعث آرامش و امنیت فردی و تحکیم بنیان خانواده می‌شود.

نقش مهم حفظ عفاف و حجاب در کاهش آسیب‌های اجتماعی

استاندار گیلان با اشاره به نقش حفظ عفاف و حجاب، ایجاد نشاط فردی و اجتماعی و کاهش آسیب‌ها، گفت: این موضوع در صورتی محقق می‌شود که به درستی بین آحاد جامعه اعم از زن و مرد و دختر و پسر تبیین شود.

وی همچنین به موضوع حمایت از تولیدکنندگان لباس اشاره و بر لزوم توجه به تولید پوشاک اسلامی ایرانی تأکید و اضافه کرد: این موضوع بسترهای لازم برای حضور و فعالیت جوانان خلاق و علاقه مند و تحصیل کرده در این زمینه را فراهم می‌کند.

زارع ادامه داد: باید با بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگی، ملی و بومی، الگوهایی شایسته در حوزه لباس به جامعه عرضه می‌کند.

وی با بیان اینکه در حوزه عفاف و حجاب باید رویکردهای اقناعی داشته باشیم، افزود: با توجه به فراگیر شدن فضای مجازی باید تولید محتوا با موضوع عفاف و حجاب برای این بستر داشته باشیم.

زارع همچنین به پیش‌بینی برنامه‌های متنوعی از قبیل مسابقات اجتماعی - فرهنگی و هنری، دوره‌های آموزشی همزمان با هفته حجاب و عفاف توسط دستگاه‌های فرهنگی استان اشاره و اضافه کرد: این برنامه‌ها با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر استان و کشور، بر بستر فضای مجازی برگزار شده و اطلاع‌رسانی می‌شود.

فاصله از سبک زندگی ایرانی - اسلامی زمینه بروز آسیب‌ها را فراهم می‌کند

وی با بیان اینکه باید در این کارگروه به موضوعاتی همانند فرهنگ عفاف و حجاب، حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی پرداخت شود، افزود: از ظرفیت پژوهشگران، کارشناسان، تشکل‌های مردمی با توجه به تخصص‌ها باید استفاده شود.

استاندار گیلان با اشاره به اجرای پروژه‌های دهکده سالمندی و سلامت و کلینیک سالمند، ادامه داد: این طرح‌ها می‌تواند الگوی خوبی برای سرمایه‌گذاران در قالب‌های مختلف باشد و علاوه بر این، مرکز جامع سلامت و کارت منزلت اجتماعی نیز برای بانوان سرپرست خانواده اثرگذار است.

استاندار گیلان ایجاد مرکز مهر خانواده برای ملاقات خانواده‌ها با فرزندان طلاق را اقدامی پسندیده و اثربخش دانست و اضافه کرد: به منظور افزایش تجهیزات و امکانات و ایجاد مراکز مشابه در شهرستان‌های مستعد، از این اقدام حمایت مالی و اعتباری می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای با نشاط در مسیر شکوفایی استعدادهای کودکان و مشارکت دادن آنان در برنامه‌های اجتماعی به عنوان نسل آینده ساز جامعه بسیار ضروری است، گفت: باید با بهره گیری از آموزه‌های دینی در رابطه با حقوق کودک، ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به این حقوق و رشد هویت ملی را شاهد باشیم.

زارع با اشاره به بروز آسیب‌هایی به سبب فاصله گرفتن از الگوهای سبک زندگی ایرانی-اسلامی، افزود: این آسیب‌ها هم به لحاظ روحی، روانی و جسمی همچون اعتیاد، طلاق و خشونت و نیز چاقی، کم تحرکی و دیابت در جامعه اثرگذار بوده است.

استاندار گیلان تصریح کرد: بی تردید تکیه بر سبک زندگی متناسب با مؤلفه‌های ایرانی و اسلامی نیازمند مشارکت عمومی و نیز تلاش فراگیر اصحاب رسانه و سازمان‌های مردم نهاد در ترویج این فرهنگ است.