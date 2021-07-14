به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از آنجا که گذشت زمان تغییر رفتار مشتری را با خود به همراه داشته و با فناوریهای پیشرفته در عصر دیجیتال سازگاری پیدا نموده، حضور آنلاین و راه اندازی سایت یکی از ابزارهای لازم و مهم برای جذب مشتری به شمار میرود. در همین راستا سعی شده تا در این مقاله به چرایی و چگونگی راه اندازی سایت حرفهای بپردازیم. در ادامه به بیان مقدمات راه اندازی حرفه ای از جمله خرید هاست یا میزبانی وب، ثبت و خرید دامنه ir یا بین المللی و… اشاره میکنیم.
چرا باید به راه اندازی سایت اقدام نمود؟
روزانه شمار وسیعی از مردم جهان، جهت پیدا کردن کسب و کارهای محلی اطرافشان، جستجو در اینترنت را انتخاب میکنند. بنابراین اگر صاحب حرفهای بخواهد تجارت خود را گسترش دهد، در اینترنت حضور فعال داشته باشد و این بدین معناست که باید به فکر راه اندازی سایت برای پیشرفت شغلی بود زیرا حجم بالای مشتریان جستجوگر در اینترنت در صورت عدم دسترسی به کسب و کار شما، جذب رقبای شما خواهند شد!
این امر نه تنها در جهت رونق کسب و کار الزامی است حتی به جهت معرفی استعداد افراد در زمینههای مختلف همچون موسیقی، هنر، نویسندگی و … نیز بسیار پرکاربرد بوده به گونهای که اینترنت، فضای مناسبی برای معرفی و نمایش این استعدادها در سطح جهانی میباشد.
از طرفی، از دیگر مزایای راه اندازی سایت میتوان به فراگیری اینترنت و ترجیح افراد به خرید اینترنتی بجای تحمل ترافیک و اتلاف کردن زمان، عدم محدودیت زمانی فروشگاهها و خدمات اینترنتی، برخورداری از مشتریان هدفمند و … اشاره نمود.
روشهای برپاسازی یک وبسایت
برای راه اندازی سایت از چند روش میتوان استفاده نمود. در روش اول افراد میتوانند از سیستم مدیریت محتوایی مثل وردپرس و یک قالب آمادهی رایگان استفاده نمایند که به دانش برنامه نویسی نیازی نخواهد بود و فقط باید نحوهی کار کردن با وردپرس یاد گرفته شود که به هیچ وجه کار پیچیدهای نیست.
در روش دوم، در صورت تمایل به داشتن سایتی با ظاهر باب میل و طبق طرح دلخواه یا باید از یک شرکت طراحی سایت مانند شرکت معتبر IRPOWER تقاضا شود که ایدهی مورد نظر را پیاده سازی کند.
در روش سوم، خود شخص به یادگیری طراحی سایت و برنامه نویسی بپردازد که این روش زمانبر به تلاش زیادی نیاز دارد اما سالیان سال فرد را از شرکتهای طراحی بینیاز میکند. در هر صورت هر کدام از موارد بالا که انتخاب متقاضیان راه اندازی سایت باشد، باید مهارتهایی جهت مدیریت و پشتیبانی سایت را هم بیاموزند.
برای راه اندازی سایت خود نیز میتوانید از ابزارهای مختلفی مانند سیستمهای مدیریت محتوا یا CMS استفاده نمایید. در بین طراحان وبسایت، وردپرس، جوملا، دروپال و … جزو معروفترین و پراستفاده ترین سیستمهای مدیریت محتوا هستند که قادر خواهید بود با استفاده از آنها هر نوع وبسایتی که مدنظر شماست راه اندازی نمایید، البته مسلماً طراحی و مدیریت وبسایت نیاز به دانش کافی دارد. در صورتی که دانش کافی در این زمینه ندارید میتوانید برنامه نویسی و یا طراحی سایت خود را به یک شرکت معتبر بسپارید تا با خیال راحت صفر تا صد راه اندازی یک سایت را برای شما انجام دهد.
مسیرهای لازم برای راه اندازی سایت
برای راهاندازی سایت باید یک مسیر مشخصی را طی نمود. از خرید و ثبت دامنه و هاست گرفته تا طراحی ظاهر سایت که در ادامه، به معرفی و چگونگی طی این مراحل پرداخته خواهد شد.
دامنه
دامنه در لغت به معنی «گستره» و در اینترنت به نامی اختصاصی گفته میشود که هر وبسایت برای تمایز و قابل دسترسی بودن نسبت به سایر وبسایتها به خود میگیرد.
دامنه نام منحصر به فردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد و از یک یا چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه (دات) از هم جدا شدهاند. قسمت اول نام دامنه (Domain Name) و قسمت دوم پسوند میباشد. برای مثال برای یک وبسایت با دامنه IRPOWER.com نام دامنه همان IRPOWER و پسوند دامنه COM است.
در این بین تعدادی از پسوندهای پر استفاده دامنه یا TLD ها به شرح زیر میباشد:
com: مخفف کلمه Commercial به معنای تجاری است که عمدتاً برای اموری مانند خرید و فروش، معرفی محصولات و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد.
net: مخفف Network است که مورد استفاده سایتهایی است که هدف آنها اطلاع رسانی و یا خدمات اینترنتی میباشد.
org: مخفف Non-Profit Organizations است که بیشتر توسط مؤسسات و سازمانهای غیر انتفاعی که هدف آنها فعالیتهای غیر تجاری و گاهاً تجاری میباشد، مورد استفاده قرار میگیرد.
ir: دامنه ملی کشور ایران است.
biz: مورد استفاده سایتهای شغلی-تجاری به ویژه خدمات مربوط به تجارت الکترونیک میباشد.
info: مخفف Information است که کاربرد آن برای سایتهای است که هدف آنها اطلاع رسانی میباشد.
در این بین رایجترین دامنه، دامنه com میباشد و مخاطبان عزیز میتوانند با مراجعه به سایت IRPOWER.com نسبت به ثبت این پسوند و دیگر پسوندها اقدام کنند.
با توجه به اینکه در ایران دو پسوند com و IR پرمخاطب است پیشنهاد میشود برای سایت خود هر دو پسوند را ثبت کنید چرا که در صورتی که صاحب یک برند خاص هستید یا نام ارزشمندی را برای دامنه خود انتخاب کرده اید ممکن است شخص دیگری پسوند دیگری از نام دامنه شما را ثبت کند.
میزبانی وب یا هاست
سرور به یک کامپیوتر همیشه روشن و همیشه در دسترس اطلاق میشود و زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یک شبکه داخلی باشد، آن را سرور تحت شبکه مینامند و به این معنا است که تمامی کامپیوترهای موجود در این شبکه از این کامپیوتر فرمان میگیرند و نیازهای تحت شبکه خود را به کمک آن تأمین میکنند و سرور نقش آنها را در شبکه تعیین مینماید، حال اگر گستره این شبکه را کمی بیشتر در نظر بگیریم و آن را متشکل از تمام کامپیوترهایی که از طریق اینترنت به هم وصل شدهاند بدانیم، با گروه بسیار بزرگی از کامپیوترهای همیشه روشن و همیشه در دسترس از طریق اینترنت روبرو خواهیم بود که به آنها سرورهای اینترنتی گفته میشود و وظیفه دارند تا اطلاعاتی که در هر زمان از شبانه روز، بر روی پهنای اینترنت جستجو میشود را برای ملاحظه کاربران در آنان اختیار قرار دهند.
زمانی که کاربر به مرور وب و استفاده از انواع خدمات اینترنتی میپردازد، در واقع در نقش سرویس گیرنده عمل میکند و کامپیوتری که از آن سوی شبکه به کاربر خدمات ارائه میدهد، سرویس دهنده و یا همان سرور نام دارد.
وقتی کاربر میخواهد وب سایت خود را روی شبکه بین المللی (اینترنت) طوری راه اندازی نماید که برای همه قابل دیدن باشد، به وب هاستینگ نیاز دارد. به زبان ساده، وب سایت کاربر باید روی یک سرویس دهنده میزبان قرار گیرد و اگر قصد جذب ترافیک یا «بازدید کننده» زیاد برای سایت را دارد، باید از شرکتهای ارائه دهنده خدمات میزبانی کمک بگیرد.
این سرورها میتواند به صورت هاستهای اشتراکی، میزبان چندین سایت باشند و فقط برای سایتهای شخصی مناسب هستند و یا به صورت هاستهای اختصاصی با داشتن امنیت و پایداری سرویس بالاتر برای شرکتهای تجاری که نیاز به ترافیک بالا یا منابع زیاد و مدیریت دادههای مهم را بر عهده دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتی که تعداد بازدید کنندگان یک وبسایت زیاد شود و به منابع پردازشی بالایی برای ارائه سرویس به آنها نیاز باشد، نیاز است تا وبسایت بر بستر راهکارهای قدرتمندی مانند سرور مجازی و یا اختصاصی میزبانی گردد. سرور مجازی دقیقاً مانند یک سرور اختصاصی است و با همان سطوح دسترسی نرمافزاری ولی با این تفاوت که چند سرور مجازی (VPS) از منابع یک سرور اختصاصی irpower و با بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته مجازی سازی ایجاد میشود. سرورهای مجازی گزینه مناسبی برای کسب و کارهای متوسط و رو به رشد است.
معرفی IRPOWER به عنوان میزبان وب
IRPOWER در ۱۷ سال گذشته به عنوان یکی از بزرگترین ارایه دهنده خدمات هاست لینوکس، هاست ویندوز، ثبت دامین، نمایندگی میزبانی وب، نمایندگی ثبت دامنه، سرور مجازی، سرور اختصاصی ، طراحی سایت و گواهینامه دیجیتال SSL و میزبان بیش از ۴۰۰ هزار وب سایت پارسی زبان بوده است که همواره خدمات با کیفیت به همراه پشتیبانی بی نظیر با قیمتهای مناسب به کاربران خود ارائه کرده است.
جهت اطلاع بیشتر از نحوه خدمات سایت به آدرس سایت IRPOWER.com مراجعه نمایید و یا با شماره گیری (۰۲۱) ۴۷۶۲۱۰۰۰ از راهنمایی کارشناسان مجرب و خبره بهرمند شوید.
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این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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