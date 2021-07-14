افتتاح رسمی سفارت امارات در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت امارات در فلسطین اشغالی صبح امروز طی مراسمی در تل آویو به طور رسمی افتتاح شد.

شماری از مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی و امارات از جمله اسحاق هرتزوگ رئیس و یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در این مراسم حضور داشتند.

«محمد آل خاجه» به عنوان سفیر امارات در رژیم صهیونیستی در این مراسم حضور داشت و بر لزوم گسترش روابط میان ابوظبی و تل آویو تاکید کرد.

هرتزوگ نیز گفت: گام بزرگی برای خاورمیانه برداشته شد و ما آمادگی داریم تا توافق آبراهام (سازش) را به دیگر کشورهای منطقه گسترش دهیم.

گفتنی است که در سپتامبر سال ۲۰۲۰، تلاش‌های برنامه‌ریزی شده دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه و همچنین تشکیل یک جبهه متحد از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس علیه ایران، در نهایت به امضای توافقنامه عادی سازی روابط (موسوم به توافقنامه آبراهام) میان رژیم اشغالگر قدس با امارات متحده عربی و بحرین انجامید.

در پی امضای این توافقنامه، دو کشور مراکش و سودان نیز از این رویه پیروی کرده و با عادی سازی روابط با اسرائیل موافقت کردند.

در شرایطی که امارات و بحرین مدعی بودند که عادی سازی روابط با اسرائیل به هیچ وجه بر تعهد آنها نسبت به مسأله فلسطین تأثیری نخواهد گذاشت، تنها چند هفته پس از امضای توافقنامه آبراهام این دو کشور عربی بودجه اعطایی به آژانس پناهجویان فلسطینی سازمان ملل را به طور چشمگیری کاهش دادند.

در واقع عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی کشورهایی که ظرف چندین دهه گذشته مدعی حمایت از مردم مظلوم فلسطین شده بودند، با انتقاد شدید مقامات فلسطینی روبرو شد.