به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی با حضور حمید فروتن رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران، سجاد صفری نایب رئیس انجمن و صبا طاهریان دبیر هفتمین نشان عکس سال مطبوعاتی در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

حمید فروتن رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران در ابتدای نشست بیان کرد: ما در آستانه هفتمین نشان سال مطبوعاتی هستیم و همان‌طور که می‌دانید این نشان، به یک برند تبدیل شده است و دوستان عکاس مدام پیگیر برگزاری و انتشار فراخوان آن هستند.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه این رویداد به هفتمین سال برگزاری رسیده است، عنوان کرد: در نشان سال مطبوعاتی، آثار سال گذشته عکاسان مطبوعاتی داوری می‌شود و نمایشگاهی از آثار اعضای این انجمن برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه هفتمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۶ در همین سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

شرایط عکاسان مطبوعاتی سخت‌تر شده

فروتن بیان کرد: کار عکاسی، کارثبت لحظات تاریخی است تا آیندگان واقعیت را بدانند اما باید برای عکاسان، میدان شرایط مناسبی داشته باشد که به وظایف خود عمل کنند. وظیفه عکاسان مطبوعاتی ثبت لحظات است و در مقابل این وظیفه و رسالت، دستمزدشان را دریافت می‌کنند، همچون همه کارها و شغل‌های دیگر. امیدوارم شرایط روز به روز بهتر شود و به گونه‌ای شود که برای گرفتن عکس، عکاسان مطبوعاتی با مشکلات زیادی مواجه نباشند.

وی در ادامه درباره برخی فعالیت‌های انجمن عکاسان مطبوعاتی توضیح داد: در انجمن، یکی از کارهای مهم، اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی است اما کمیته‌های مختلفی داریم که هر کدام وظایف مشخصی دارند و کارشان را انجام می‌دهند. سال قبل پیگیر پرونده‌های حقوقی عکاسان عضو انجمن بودیم و خوشبختانه در این مباحث برنده بوده و توانستن از حقوق عکاسان دفاع کند و به زودی نتایج را رسانه‌ای خواهیم کرد. مدیریت کمیته حقوقی انجمن، محمد دلکش است. در بخش آموزشی، آرش خاموشی مسئول کمیته آموزش است که سال گذشته هر ماه برنامه‌های مدونی همچون کارگاه‌های آموزشی داشتیم که اعضا پیگیر آنها هستند. در مورد بیمه عکاسان، با کمک معاونت مطبوعاتی و صندوق هنر، توانستیم شرایطی را فراهم کنیم که عکاسان هم عضو صندوق هنر شوند و هم بیمه‌شان به مشکل برنخورد.

در ادامه، صبا طاهریان دبیر هفتمین نشان عکس سال مطبوعاتی ایران با ارائه گزارشی از آثار رسیده به این دوره نشان عکس سال مطبوعاتی، گفت: فراخوان هفتمین دوره نشان را اردیبهشت اعلام کردیم که در ادامه داوری‌ها در خرداد انجام شد و قرار بود در همان روزها مراسم را برگزار کنیم اما به دلیل بروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میسر نشد. تعداد عکس‌های داوری شده ۲۹۲۷ عکس بود. همچنین، پیشکسوتی که برای مراسم بزرگداشت و بخش پیشگامان عکاسی ایران انتخاب شد، آلفرد یعقوب‌زاده بود.

وی بیان کرد: عکاسی تاریخ این مملکت است و امیدوارم برای عکاسی خبری نیز مثل بقیه هنرهایی که برایشان جشن برگزار می‌شود، ما هم جشن داشته باشیم و بتوانیم به اهداف بلندمدت‌تری در نشان برسیم.

سجاد صفری نایب رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در پاسخ به اینکه چرا سال گذشته این رویداد برگزار نشد، عنوان کرد: به دلیل وقایعی که کشور در سال ۱۴۰۲ درگیر آن بود و عکاسان نیز اجازه عکاسی نداشتند، ما نیز نشان عکس سال را در ۱۴۰۲ برگزار نکردیم. اما امسال در هفتمین دوره نشان، عکس‌های دو سال پیاپی را داوری کردیم و نشان اهدا خواهد شد.

گلایه‌هایی از وضعیت کاری عکاسان مطبوعاتی در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

در بخش دیگری از نشست، فروتن در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت عکاسان مطبوعاتی در شرایط جنگی تحمیلی ۱۲ روزه و اینکه چقدر انجمن به این عکاسان یاری رساند، توضیح داد: همان‌طور که می‌دانید کار ما عکاسان، کار میدانی است. اگر عکاسان در میدان نباشند، پس چطور می‌توانند عکسی ثبت کنند اما جالب است در بحران‌هایی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هماهنگی وجود نداشت که عکاسی بتواند حضور داشته باشد و با خیال راحت عکاسی کند. همان‌طور که می‌دانید عکاسی متشکل از ۲ بخش است؛ بخش اول تولید عکس و بخش دوم، انتشار عکس است. این درحالی است که باید اجازه دهند تولید عکس صورت بگیرد تا عکسی منتشر و دیده شود.

وی اظهار کرد: آیندگان باید از این مستندات استفاده کنند و وقتی عکسی به عنوان سند ثبت می‌شود، دیگر کسی نمی‌تواند آن را منکر شود و این موضوع حائز اهمیت است. اگر عکسی واقعی نباشد، ممکن است در تحریف‌ها زیاده‌روی شود و آیندگان به اصل مطلب پی نبرند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران تصریح کرد: عکاسان در جنگ ۱۲ روزه به وظیفه خود عمل می‌کردند اما از همان روز ۲۳ خرداد که به کشور حمله شد، جلوی کار عکاسان مطبوعاتی گرفته شد. به اعتقاد من، باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شود که عکاسان با شرایط سخت و خطرناک حضور پیدا می‌کنند و کارشان را با مشقت انجام می‌دهند. درست است این موضوع به بحث منافع و امنیت ملی برمی‌گردد اما باید تمهیدی اندیشیده شود و نباید از کار عکاسان جلوگیری شود.

سجاد صفری نیز در واکنش به این موضوع گفت: من در این مورد گلایه‌ای دارم؛ عکاسان مطبوعاتی اولین کسانی بودند که در صحنه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حاضر بودند. در حملات رژیمی صهیونیستی به ایران، خانه‌های مردم، بیمارستان‌ها و مراکز عمومی مورد هدف قرار گرفت و شرایط کار برای عکاسان سخت شد. عکاسان می‌رفتند تا عکاسی کنند اما اولین کسی که مانعش می‌شدند، عکاسان بودند و حتی چند تن از عکاسان مطبوعاتی بازداشت شدند و انجمن توانست آنها را آزاد کند.

چرا عکاسان مطبوعاتی باید کتک بخورند و بازداشت شوند؟

وی تاکید کرد: این گلایه را مطرح کردم چون سازمان‌های امنیتی باید به فکر این موضوع باشند که چرا عکاسان مطبوعاتی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. چند تن از عکاسان مطبوعاتی، باید حین انجام وظیفه خود بازداشت شوند یا کتک بخورند؟

صفری درباره برگزاری نمایشگاه از آثار حملات رژیم صهیونیستی به ایران بیان کرد: اگر قرار است نمایشگاهی برگزار شود باید اجازه عکاسی داده می‌شد! همان عکس‌هایی که الان هستند همگی با شرایط سخت و خون دل و حتی کتک خوردن عکاسان تهیه شدند.

نمایشگاه‌های عکس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که برگزار می‌شوند، کامل نیستند

فروتن در واکنش به برگزاری نمایشگاه «عکس ۱۲ روز ایران» که فردا در فرهنگستان هنر افتتاح می‌شود، نیز گفت: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تماس‌های مکرری از سازمان‌ها و نهادها مبنی بر کمک به آنها برای جمع‌آوری عکس‌هایی از جنگ را داشتیم اما همگی به دنبال پر کردن رزومه خودشان بودند و می‌خواستند این عکس‌ها به صورت رایگان در اختیارشان قرار بگیرد. حتی هیچکدام برگشتی نزدند که آیا اصلاً عکاسان در این شرایط اجازه حضور داشتند که عکسی ثبت کنند یا خیر؟

وی عنوان کرد: خیلی صحبت شد که نمایشگاهی برگزار شود اما بدون در نظر گرفتن حق طبیعی عکاسانی که با خون دل خوردن، عکس‌هایشان را ثبت کردند، مگر می‌شود نمایشگاهی برگزار کرد. به اعتقاد من، قطعاً نمایشگاه‌هایی که برگزار خواهد شد، کامل نیست چراکه انجمن اطلاع دارد که کدام اعضایش در این صحنه حضور داشتند.

عکاسان خبری تبدیل به عکاس روابط‌عمومی‌ها شدند

صبا طاهریان نیز در واکنش به این موضوع بیان کرد: ما مجوز ناجی هنر برای عکاسی در سطح شهر داریم اما همین مجوز در مکان‌هایی مثل پل طبیعت مورد قبول نیست! اگر ما عکاسان مورد اعتمادیم، باید در همه حالت‌ها کار کنیم. عکاسی خبری در حال حذف شدن است و متاسفانه بیشتر عکاسان تبدیل به عکاس روابط‌عمومی‌ها شده‌اند.

وی تاکید کرد: کار ما و هدف ما در انجمن، حفظ حیثیت عکاسی خبری است.

در پایان نشست، مرتضی فرج‌آبادی طراح پوستر به همراه محمد صیادصبور هنرمند پیشکسوت عکاس از پوستر این دوره نشان عکس سال مطبوعاتی رونمایی کردند.

فرج‌آبادی در توضیح پوستر این دوره نشان بیان کرد: در پوستر مفهوم خیلی خاص یا ایده خیلی خاصی وجود ندارد اما قرار بود نمایی از صلح را در اذهان متبادر کند و این مفهوم صلح در عکس برای ایران هم آرامشی همراه داشته باشد. عکس‌هایی از غزه و فضاهای دیگر نیز بود ولی باتوجه به شرایط کشور تصمیم گرفتیم نمادی از صلح را انتخاب کنیم. عکاس این عکس، نازنین همایون‌پور است. در رنگ‌بندی هم از همان رنگ‌های طبیعی عکس استفاده کردم.