کوچک ترین دوربین جیبی پرنده برای تهیه عکس و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این دوربین که توسط شرکت ایرپکس تولید شده سبک ترین و کوچکترین دوربین پرنده جهان است و میتواند با قرارگرفتن در زوایای مختلف عکسهای مدنظر خود را تهیه کند.
دوربین مذکور حداکثر میتواند ۱۸ متر از سوژه خود فاصله بگیرد و کنترل آن با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن همراه ممکن است. دوربین یادشده دارای چهار موتور و پره است و از جمله دیگر امکانات آن میتوان به تثبیت گر تصویر، سیستم فرود خودکار و غیره اشاره کرد.
دوربین ایرپیکس با گوشیهای اندرویدی و آیفون سازگاری داشته و دارای دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با میدان دید ۷۰ درجه است و دقت عکسهای آن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است. ابعاد این دوربین ۱۰ سانتیمتر در ۸.۵ سانتیمتر بوده و امکان اتصال آن به برنامههای مختلف ویرایش تصاویر در گوشی نیز وجود دارد. از این طریق به سرعت میتوان تصاویر را ویرایش کرده و در فضای مجازی به اشتراک گذاشت. قیمت این دوربین پرنده ۱۵۹ دلار بوده و شارژ آن از طریق پورت یو اس بی انجام میشود.
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