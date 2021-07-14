سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در طوباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، بامداد امروز یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی در اردوگاه الفارعه در شرق طوباس واقع در کرانه باختری سرنگون شد.

این اتفاق در جریان یورش نظامیان اشغالگر به اردوگاه و وقوع درگیری شدید میان آنها و فلسطینیان روی داد.

از سوی دیگر حساب کاربری یونیوز با انتشار تصاویری از تیراندازی به سمت نظامیان رژیم اشغالگر در منطقه ایست بازرسی قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر داد.

خبر دیگر اینکه نظامیان اشغالگر صهیونیست صبح امروز با یورش به شهرک بیتا در جنوب نابلس ۱۱ جوان فلسطینی را بازداشت کردند. بازداشت این جوانان فلسطینی در حالی صورت گرفت که ۳ نفر از آنها زخمی بودند.