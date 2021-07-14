۷۱ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، ۷۱ واحد مسکونی مددجویی در گلستان همزمان با سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور تحویل خانواده های تحت پوشش شد.

در این مراسم مدیرکل بهزیستی گلستان اظهارکرد: در سه ماهه اول امسال توانستیم با خدمت‌رسانی گسترده در بحث مسکن جامعه هدف رتبه اول عملکرد دراین خصوص را به دست آورده که این امر نشان از تلاش شبانه روزی همکاران ما در این سازمان است.

حسین مهدی حسینی ادامه داد: سازمان بهزیستی آمادگی دارد تا با ارائه وام های کم بهره و کمک های بلاعوض به جامعه هدف خود در خصوص تأمین مسکن و اشتغال در راستای توانمندسازی و بهبود زندگی آنها اقدام کرده و با کمک دیگر دستگاه های استانی به خدمت‌رسانی گسترده انجام وظیفه کنند.

گفتنی است این مراسم در شهرستان بندرگز و به دلیل محدودیت های کرونایی با حداقل مدعوین برگزار شد.