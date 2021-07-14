جنبش جهاد اسلامی فلسطین: عادی سازی روابط خیانت و جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین به افتتاح رسمی سفارت امارات در رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: تاریخ این واقعه را ثبت خواهد کرد که حکام امارات همزمان با جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه [ملت فلسطین] سفارت خود را در تل آویو افتتاح کردند.

بنا بر اعلام این جنبش، سفارت امارات احتمالاً بر ویرانه‌های منزل فلسطینی یا اراضی متعلق به خانواده‌ای فلسطینی که در فاجعه اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ آواره شده بنا شده است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: عادی سازی روابط و ائتلاف با دشمن صهیونیستی، خیانت و جنایت است هر چند که تلاش شود برای آن توجیهاتی مطرح شود.

سفارت امارات متحده عربی در فلسطین اشغالی امروز به طور رسمی و با حضور مقامات سیاسی و نظامی ابوظبی و تل آویو آغاز به کار کرد.

شماری از مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی و امارات از جمله اسحاق هرتزوگ رئیس و یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در این مراسم حضور داشتند.

«محمد آل خاجه» به عنوان سفیر امارات در رژیم صهیونیستی در این مراسم حضور داشت و بر لزوم گسترش روابط میان ابوظبی و تل آویو تاکید کرد.

هرتزوگ نیز گفت: گام بزرگی برای خاورمیانه برداشته شد و ما آمادگی داریم تا توافق آبراهام (سازش) را به دیگر کشورهای منطقه گسترش دهیم.

گفتنی است که در سپتامبر سال ۲۰۲۰، تلاش‌های برنامه‌ریزی شده دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه و همچنین تشکیل یک جبهه متحد از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس علیه ایران، در نهایت به امضای توافقنامه عادی سازی روابط (موسوم به توافقنامه آبراهام) میان رژیم اشغالگر قدس با امارات متحده عربی و بحرین انجامید.