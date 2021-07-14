به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، کنترل اتم‌های مذکور در این دما با استفاده از لیزر انجام می‌شود و از این طریق قدرت پردازش رایانه کوانتومی مذکور به میزان چشمگیری ارتقا می‌یابد.

شرکت آمریکایی کلد کوآنتا که در زمینه سرد کردن اتم‌ها تخصص دارد به تازگی از پردازنده رایانه کوانتومی جدیدش رونمایی کرده که به منظور تولید رایانه کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی مورد استفاده قرار گرفته است. این رایانه هیلبرت نام دارد و رونمایی از آن در اواخر سال ۲۰۲۱ انجام می‌شود.

سرد کردن دمای اتم‌ها در حد صفر مطلق (حدود منفی ۲۷۳ درجه سانتیگراد) تولید پردازنده‌های کوانتومی با توان پردازش بالا را ممکن می‌کند. تا پیش از این آی بی ام با تولید پردازنده کوانتومی ۶۵ کیوبیتی پیشتاز بود و حالا رایانه هیلبرت با آن رقابت می‌کند. کلدکوانتا قصد دارد در سال‌های آینده رایانه‌های کوانتومی با توان پردازش بالاتر نیز تولید کند و حتی برای تولید رایانه کوانتومی ۱۱۲۱ کیوبیتی در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی کرده است.