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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۱

تولید رایانه کوانتومی با پردازنده ۱۰۰ کیوبیتی و اتم‌های صفر مطلق

تولید رایانه کوانتومی با پردازنده ۱۰۰ کیوبیتی و اتم‌های صفر مطلق

یک شرکت تجاری برای اولین بار موفق به تولید رایانه کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی شده که پردازنده آن مجهز به اتم‌هایی است که تا دمای نزدیک به صفر مطلق سرد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، کنترل اتم‌های مذکور در این دما با استفاده از لیزر انجام می‌شود و از این طریق قدرت پردازش رایانه کوانتومی مذکور به میزان چشمگیری ارتقا می‌یابد.

شرکت آمریکایی کلد کوآنتا که در زمینه سرد کردن اتم‌ها تخصص دارد به تازگی از پردازنده رایانه کوانتومی جدیدش رونمایی کرده که به منظور تولید رایانه کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی مورد استفاده قرار گرفته است. این رایانه هیلبرت نام دارد و رونمایی از آن در اواخر سال ۲۰۲۱ انجام می‌شود.

سرد کردن دمای اتم‌ها در حد صفر مطلق (حدود منفی ۲۷۳ درجه سانتیگراد) تولید پردازنده‌های کوانتومی با توان پردازش بالا را ممکن می‌کند. تا پیش از این آی بی ام با تولید پردازنده کوانتومی ۶۵ کیوبیتی پیشتاز بود و حالا رایانه هیلبرت با آن رقابت می‌کند. کلدکوانتا قصد دارد در سال‌های آینده رایانه‌های کوانتومی با توان پردازش بالاتر نیز تولید کند و حتی برای تولید رایانه کوانتومی ۱۱۲۱ کیوبیتی در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی کرده است.

کد مطلب 5257911

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    نظرات

    • مینا IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
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      ازآنجایی که بیت ها ی کوانتوم سریع تحت تاثیر عوامل خارجی قرارمیگیرد. باید انهارا درفضای خلائ قرارداد. مثلا داخل فضای تعبیه شده بسیار نازک ....
    • امیرحسین IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
      0 0
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      یعنی تا سال 2023 کامپیوتر 1121 کیوبیتی می سازند؟!!!! این جوری یعنی همه ی بیماری ها در سال 2023 ریشه کن میشه؟ من که باورم نمیشه. فکر می کنم هنوز در مرحله ی آزمایش هستند و خطای زیادی دارند.

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