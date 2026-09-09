به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ دوم محسن منفردیان چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترلی و با هدف صیانت از ذخایر و منابع آبزیان خلیج فارس، گشت دریایی مشترک یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با فرماندهی مرزبانی استان انجام شد که طی آن یک فروند شناور فاقد هویت شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: مأموران در بازدید از شناور مذکورادوات صید از نوع تور گوشگیر را مشاهده و کشف کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: در این بازدید، در مجموع ۸۵۵ کیلوگرم انواع آبزیان کشف شد که بخش عمده آن را ماهی شیر تشکیل می‌داد.

منفردیان با اشاره به اینکه صید ماهی شیر در فصل ممنوعیت صید این گونه انجام شده است، تصریح کرد: صید ماهی شیر در دوره ممنوعیت، تخلف محسوب شده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار یگان حفاظت منابع آبزیان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از توقیف شناور و انجام اقدامات قانونی، پرونده تخلفات مربوط به شناور تشکیل و جهت سیر سایر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تأکید کرد: گشت‌های دریایی و اقدامات نظارتی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، به‌منظور مقابله با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان استان با جدیت ادامه خواهد داشت.