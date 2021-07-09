درگذشت دو ناشر و نویسنده و انتشار فراخوان دو جایزه ادبی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش اخبار برگزیده کتاب و نشر در این‌هفته دربرگیرنده ۱۳ خبر است و همه اخبارش هم مربوط به رویدادهای داخلی هستند. گزارش این‌هفته متاسفانه دو خبر از درگذشت اهالی نشر و فرهنگ کشور را شامل می‌شود؛ همچنین دو خبر از انتشار فراخوان‌های جوایز ادبی و دو خبر از آغاز پویش‌های کتابخوانی.

گزارش با خبری درباره نمایشگاه مجازی کتاب تهران شروع می‌شود و سپس با خبر معرفی برگزیدگان جشنواره قلم زرین ادامه پیدا می‌کند. اعطای گواهینامه درجه یک هنری به یکی از شاعران کشور، درگذشت حجت‌الاسلام شیخ صادق رزاقی و همچنین درگذشت صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا هم دیگر اخباری هستند که در این‌گزارش مرور می‌کنیم. در ادامه گزارش خبر رونمایی از کتاب جدید گلعلی بابایی، انتشار فراخوان جایزه‌های ابوالحسن نجفی و خودنویس، انتصاب دبیر علمی وبینار ادبیات در روزگار کرونا، آغاز مسابقه‌های کتابخوانی پویا برای کودکان و خردسالان، اهدای یک‌محموله کتاب به مناطق محروم کشور و معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی هم خبرهای بعدی مرورشده در این‌گزارش‌اند.

در ادامه مشروح این‌گزارش را می‌خوانیم؛

انتشار جدول هزینه‌های نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با انتشار جدول هزینه‌ها و اطلاعات نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در ابتدای این‌هفته، مشخص شد هزینه‌های اجرایی این‌رویداد نسبت به نمایشگاه فیزیکی ۷۷ درصد کاهش داشته است.

معرفی برگزیدگان نوزدهمین دوره جایزه قلم زرین

برگزیدگان نوزدهمین دوره جایزه قلم زرین عصر دوشنبه این‌هفته به‌مناسبت روز قلم، در مراسم اختتامیه این‌رویداد در کتابخانه مرکزی پارک شهر معرفی شدند. برگزیدگان این‌جایزه در ۵ بخش معرفی و تقدیر شدند.

اعطای گواهینامه درجه یک هنری به عباس خوش‌عمل

خبر دیگر از گرامیداشت روز قلم در این‌هفته این بود که ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، به این‌مناسبت به منزل عباس خوش‌عمل کاشانی رفته و با وی دیدار کرد. در این‌دیدار گواهینامه درجه یک هنری در رشته شعر به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شاعر و نویسنده اعطا شد.

درگذشت حجت‌الاسلام رزاقی

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ صادق رزاقی نویسنده و پژوهشگر صبح سه‌شنبه این‌هفته بر اثر ایست قلبی درگذشت. وی علاوه بر عضویت در هیات علمی دانشگاه خوارزمی در سال های اخیر عهده‌دار مسئولیت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان البرز بود.

درگذشت مدیر انتشارات کتابسرا

صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا نیز سه‌شنبه شب درگذشت.

رونمایی از کتاب جدید گلعلی بابایی

مراسم رونمایی از کتاب «صبح روز نهم» شامل زندگینامه سردار شهید علیرضا نوری نوشته گلعلی بابایی که به‌تازگی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر شده، سه‌شنبه ۱۵ تیر در ساختمان شهدای راه‌آهن برگزار شد.

انتشار فراخوان پنجمین دوره‌ جایزه‌ ابوالحسن نجفی

فراخوان پنجمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی برای تقدیر از بهترین ترجمه‌ رمان و مجموعه داستان کوتاهی که سال۱۳۹۹ منتشر شده، روز چهارشنبه این‌هفته توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب منتشر شد.

انتشار فراخوان مسابقه خودنویس ۳

فراخوان مسابقه خودنویس ۳ که با هدف کشف استعداد نویسندگی برای نوقلم‌های ایرانی و اتباع خارجی برگزار می‌شود، این‌هفته منتشر شد. برگزاری این‌مسابقه ادبی تا ۳۱ تیر توسط نشرسرای خودنویس ادامه دارد.

انتصاب دبیر علمی وبینار بین‌المللی ادبیات در روزگار کرونا

ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، سه‌شنبه این‌هفته طی حکمی حمیدرضا نمازی نویسنده، پژوهشگر و رئیس موزه تاریخ علوم پزشکی ایران را به‌عنوان دبیر علمی وبینار بین‌المللی ادبیات در روزگار کرونا منصوب کرد.

آغاز پنجمین دوره مسابقه کتاب‌خوانی پویا برای کودکان

پنجمین دوره مسابقه کتاب‌خوانی «پویا» برای کودکان، با محوریت «کتاب‌های نارنجی» و همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه، شبکه پویا، شبکه نهال و انتشارات قدیانی از روز پنجشنبه ۱۰ تیر شروع به‌کار کرد و تا ۱۰ مرداد ادامه دارد.

آغاز دور ششم پویش کتابخوانی پویا برای خردسالان

ششمین دوره مسابقه کتاب‌خوانی «پویا» هم که برای خردسالان است با همکاری انتشارات «کتاب نبات» و محوریت مجموعه کتاب «ببعی و ببعو» از ۱۲ تیر آغاز به کار کرد و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.

اهدای محموله جدید کتاب به کودکان محروم شرق کشور

طبق خبری که روز یکشنبه این‌هفته منتشر شد، گروه جهادی شهدا طی روزهای گذشته و ابتدای تابستان، با حضور در مناطق محروم شرق کشور علاوه بر توزیع اقلام غذایی، ۷۰۰ عنوان کتاب کودک هم در این مناطق توزیع کرد.

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی

اسامی نهایی کاندیداهای دومین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران، روز سه‌شنبه این‌هفته با معرفی ۳۵ نفر اعلام شد.