۲۲۸۶ نفر در شیراز جان باختند/تزریق ۴۷۰ هزار دوز واکسن در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرسول همتی با اعلام جان باختن ۱۲ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را چهار هزار و ۹۲۸ نفر عنوان کرد.

او با اعلام آمار جان باختگان ناشی از این بیماری در شهرهای فارس به تفکیک از ابتدای شیوع تاکنون، دو هزار و ۲۸۶ مورد را مربوط به شیراز؛ ۳۲۷ مورد مرودشت؛ ۲۷۲ مورد کازرون؛ ۱۳۱ مورد داراب؛ ۱۲۰ مورد آباده؛ ۱۰۳ مورد ممسنی؛ ۷۴ مورد اقلید؛ ۷۱ مورد استهبان؛ ۷۰ مورد نی ریز؛ ۶۹ مورد لامرد؛ فیروزآباد و کوار هر کدام ۶۱ مورد؛ ۵۰ مورد سپیدان؛ ۴۳ مورد قیر وکارزین؛ ۴۲ مورد خرامه؛ ۴۱ مورد زرقان؛ ۴۰ مورد کوهچنار؛ ۳۷ مورد خرمبید؛ ۳۵ مورد رستم؛ ۳۳ مورد ارسنجان؛ ۳۲ مورد زرین دشت؛ ۳۰ مورد بوانات؛ ۲۹ مورد سروستان؛ ۲۸ مورد بیضا؛ ۲۶ مورد مهر؛ ۲۵ مورد پاسارگاد؛ ۱۰ مورد فراشبند؛ هشت مورد بختگان و دو مورد سرچهان عنوان کرد و یادآور شد: مابقی آمار جان باختگان ناشی از کرونا در استان فارس نیز مربوط به دیگر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی استان اعلام کرد.

معاون بهداشت دانشگاه اظهار کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۱۰ هزار و ۳۸۷ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۹۱ هزار و ۲۵۰ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۱۹ هزار و ۱۹۷ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۹۵۵ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۳۱۱ هزار و ۲۰۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

دکتر همتی مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز هزار و ۹۴۵ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۲۰۷ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

این مقام مسئول در دانشگاه همچنین از بهبودی ۲۷۷ هزار و ۷۲۴ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه از تزریق ۴۷۰ هزار دوز واکسن علیه کرونا ویروس به مردم استان فارس تاکنون خبر داد و گفت: هم اکنون به افراد بالای ۶۵ سال واکسن علیه بیماری کووید ۱۹ تزریق می‌شود گروه‌های سنی اعلام شده برای دریافت واکسن علیه بیماری کووید ۱۹، در سامانه salamat.org نام نویسی کنند.