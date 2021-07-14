فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیشبینیها از وضعیت هوای استان کرمانشاه اظهار کرد: هوای این استان تا اواسط هفته آینده صاف تا کمی ابری است.
وی با بیان اینکه در مدت مذکور در بعد از ظهر هر روز وزش باد در استان کرمانشاه پیشبینی میشود، افزود: وزش باد از امروز تا جمعه شدت بیشتری پیدا میکند که این امر در برخی نقاط با گرد و خاک محلی همراه میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: دمای هوا از فردا پنجشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ تا روز شنبه به صورت نسبی کاهش پیدا میکند.
دولتشاهی با اشاره به دمای هوای ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه تصریح کرد: کمترین دمای هوای این استان طی مدت مذکور در شهرستان کنگاور با ۱۴.۱ درجه سانتیگراد و بیشترین دما در شهرستان قصرشیرین با ۴۴.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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