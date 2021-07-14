وجود بیش از ۷ میلیون تن کالای اساسی دپوشده در بنادر و گمرکات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی بنادر و گمرکات کشور ماندگاری، رسوب و دپوی کالا به خصوص کالاهای اساسی و در رأس آن ۶ قلم کالای اساسی است که ارز ترجیحی دولت با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را دریافت می‌کنند.

وی افزود: بیش از هفت میلیون کالای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که بیشترین آنها در بندر امام خمینی (بیش از سه و نیم میلیون تُن) است؛ همچنین بیش از ۳۰۰ هزار تُن کالاهای در حال ترخیص از کامیون‌ها داریم.

معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون تُن کالای موجود در کشتی‌هایی است که در بندر امام پهلو گرفته‌اند، تشریح کرد: تخلیه کالاها و اظهار آنها با انجام تشریفات گمرکی صورت می‌گیرد که با حمل و ترخیص این کالاها میزان رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور کاهش پیدا می‌کند چون در غیر این صورت ماندگاری کالاها را به بیش از چند ماه می‌رساند.

ارونقی خبر داد: در بنادر شمالی کشور برخی کالاها بیش از یک سال وارد شده‌اند و ماندگاری آنها به اتمام نرسیده و از گمرک ترخیص نشده‌اند؛ همچنین در بنادر جنوبی کشور نیز برخی کالاها با گذشت چند ماه هنوز ترخیص نشده‌اند.

وی عنوان کرد: با توجه به تکمیل ظرفیت انبارهای بندر امام خمینی، کالاهای اساسی تخلیه شده در محوطه روابط تخلیه می‌شود چون ظرفیت استاندارد انبارها تکمیل شده و در این شرایط دمایی و آب و هوایی کالاها در آستانه فساد قرار می‌گیرند که باید هرچه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالاها اقدام و تعیین تکلیف شوند.

معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: با توجه به اظهار صاحبان کالا در حال حاضر حدود دو میلیون تن کالای اساسی آماده خروج از بندر امام خمینی وجود دارد؛ تمامی تشریفات گمرکی آن انجام، مجوزهای قانونی اخذ و صاحبان کالا با پرداخت حقوق مربوط کالای خود را پروانه و یا حکم خروج درصدی (۹۰ درصد) برای آنها صادر شده است.

ارونقی ادامه داد: در حال حاضر فقط بحث تقویت ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای اگر محقق شود، این کالاها به استان‌ها حمل و از ماندگاری و رسوب آنها جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: دپوی تا دو میلیون تن کالا در بنادر طبیعی است ولی در حال حاضر بیش از پنج میلیون تن دپوی کالای مازاد داریم.