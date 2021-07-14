قاتلان رئیس جمهور هائیتی،بدنبال ترور رئیس جمهورونزوئلاهم بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خورخه رودریگز» رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است که شرکت «سی‌تی‌یو» در آمریکا که طرح قتل «ژووِنل موئیز» رئیس‌جمهور هائیتی را دنبال کرد، پیش از این نیز بدنبال برنامه ریزی برای قتل «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ بوده است.

این مقام ونزوئلایی تائید کرده درباره نقش شرکت آمریکایی یاد شده در توطئه علیه رئیس جمهور ونزوئلا مدارک و مستنداتی موجود است.

با این حال گفته شده طرح قتل رئیس جمهور ونزوئلا ناکام ماند و بعد از آن شرکت آمریکایی سی تی یو بدنبال برکناری مادورو از قدرت بوده که البته در این مسیر هم ناکام مانده است.

رئیس مجمع ملی ونزوئلا همچنین «ایوان دوکه مارکز»، رئیس‌جمهور کلمبیا را به ارتباط با این شرکت آمریکایی و همکاری با توطئه گران متهم کرده است.

مقامات هائیتی هفته گذشته دو مرد دارای تابعیت دوگانه هائیتی- آمریکا را به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار به جونیل موئیس رئیس جمهور این کشور تفهیم اتهام کردند.

تعدادی از شرکت کنندگان در ترور رئیس جمهور هائیتی «مزدوران کلمبیایی بودند که از طریق شرکت مستقر در فلوریدا استخدام شده بودند و در عرصه امنیتی کار می کردند». این عملیات از سوی کریستیان امانوئل سانون هماهنگ می شد که اکنون در هائیتی در بازداشت بسر می برد.

گفتنی است رئیس جمهور هاییتی، چهارشنبه گذشته در حمله مهاجمان مسلح در خانه خود کشته و همسرش نیز زخمی شد. گروهی متشکل از ۲۶ نفر در این اقدام تروریستی دست داشتند. تاکنون ۱۷ کلمبیایی و ۳ آمریکایی در ارتباط با قتل رئیس جمهور هائیتی بازداشت و ۳ نفر هم کشته شده اند.

مویس ۵۳ ساله روز چهارشنبه در خانه اش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. مقام های رسمی اعلام کرده اند که گروهی از قاتلان خارجی و آموزش دیده در این ترور نقش داشته اند.