جشنواره ملی زیبایی اسب در اردبیل آغاز شد

بهاالدین ایلخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این دوره از مسابقات با نام جام الجی داریج در اردبیل و با شرکت ۱۲۰ رأس اسب از اقصی نقاط کشور برگزار می‌شود تا زیباترین اسب اصیل عرب معرفی شود.

وی تصریح کرد: برگزاری این رویداد در اردبیل در تقویم فدراسیون جهانی به ثبت رسیده و ما بعد از دو سال توقف برگزاری این جشنواره را برای دومین بار در ورزشگاه تختی اردبیل شاهد هستیم که از ۸۵ درصد استان‌های کشور شرکت‌کنندگانی در این رویداد حضور پیدا کردند.

رئیس هیئت سوارکاری استان اردبیل گفت: بر اساس قوانین جهانی و فدراسیون کشورمان این رویداد با حضور دو داور بین‌المللی برگزار می‌شود که از امروز جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب در اردبیل آغاز و طی روزهای پنجشنبه و جمعه نیز ادامه پیدا می‌کند.

ایلخانی افزود: داوران این رویداد از روسیه و بلژیک دعوت شدند و یک داور ایتالیایی نیز قرار بود در این جشنواره حضور پیدا کند که به دلایلی حضور او منتفی شده و ما در مدت سه روز سعی خواهیم کرد با تدارک بهترین امکانات برگزاری این رویداد جهانی و بین‌المللی را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اردبیل یکی از قطب‌های تولید و پرورش اسب اصیل عرب است که از این استان نیز ۳۸ اسب در این رویداد حضور پیدا کردند که امیدواریم در آینده در کنار برگزاری این رویداد، اردبیل را به قطب صنعتی اسب تبدیل کنیم.

ایلخانی اضافه کرد: این جشنواره که در سطح جهانی از آن به عنوان شوی اسب اصیل عرب یاد می‌شود در حقیقت حرکتی در مسیر حمایت از پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان اسب است تا امکان داد و ستد در این زمینه فراهم آید.

وی به حضور سرکلانتر، دامپزشک میدان، دی. سی میدان و ارزیابی اسب‌ها بر اساس دوپینگ احتمالی اشاره کرد و ادامه داد: کادر فنی توسط فدراسیون مشخص شده و برای آن ابلاغیه جهانی صادر شده است.

ایلخانی بیان کرد: در چهار رده اسب‌ها در این رویداد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که شامل رده آیندگان، زیر یک سال‌، رده نریان و مادیان است.

وی در ادامه اظهار کرد: جوایز این جشنواره مادی نبوده و لوح و جایزه خاص جشنواره به چهار منتخب از بین ۱۲۰ رأس اسب اهدا خواهد شد که انتظار می‌رود شاهد برگزاری این رویداد به بهترین شکل در اردبیل باشیم.

ایلخانی تصریح کرد: از سال ۹۵ اردبیل و برگزاری این رویداد مورد قبول فدراسیون جهانی قرار گرفته و ما مجاز هستیم در همه رده سنی مسابقه را برگزار کنیم.

وی با اشاره به هزینه سنگین برگزاری این رویدادها گفت: تمام تلاشمان بر این است تا با تدارک یک فضای مناسب در سال‌های آینده بتوانیم خارج از استادیوم علی دایی و تختی این رویداد را با همکاری بخش خصوصی و اسپانسرها برگزار کنیم.

ایلخانی هزینه برگزاری این رویداد را بیش از ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: عمده این هزینه‌ها مربوط به پرداخت مبالغ داوری است و در کنار آن از ظرفیت اسپانسرها در برگزاری این رویداد استفاده شده است.

رئیس هیئت سوارکاری استان اردبیل ظرفیت داوران کشورمان را نیز بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: داوران ایرانی رقیب داوران خارجی هستند و انتظار می‌رود در سال‌های آینده از ظرفیت آنها نیز استفاده شود.

وی دلیل برگزاری این رویداد را در ورزشگاه تختی اردبیل تعمیرات این ورزشگاه در شهریورماه اعلام کرد و گفت: با توجه به خرابی زمین چمن ورزشگاه تختی، سعی شد تا بعد از برگزاری این رویداد که با کمترین آسیب به میدان خواهد بود تعویض زمین چمن طبیعی با جایگزینی چمن مصنوعی انجام شده و از ورزشگاه تختی به بهترین شکل ورزشکاران و علاقمندان استفاده کنند.