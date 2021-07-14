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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۰

استاندار هرمزگان:

پوشش رادیویی و تلویزیونی دیجیتال در ۵۰ نقطه هرمزگان انجام می شود

پوشش رادیویی و تلویزیونی دیجیتال در ۵۰ نقطه هرمزگان انجام می شود

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: پوشش رادیویی و تلویزیونی دیجیتال در ۵۰ نقطه هرمزگان با راه اندازی فرستنده های جدید دیجیتال به ویژه در بشاگرد و کوشا احمدی شهرستان حاجی آباد توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در نشست با رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با پرداختن به فرهنگ مناطق مختلف استان‌ها، عنوان کرد: تنوع فرهنگی، از زیبایی‌های کشورمان محسوب می‌شود و هرکدام از آنها یک فرهنگ قوی هستند که فرهنگ ملی ما ایرانیان برگرفته و متشکل از آن است.

وی ادامه داد: پرداختن و توجه به فرهنگ مناطق مختلف، قدرت دفاع فرهنگی کشور در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان را افزایش می‌دهد و سازمان صداوسیما از مجموعه‌های مهم و تأثیر گذاری است که می‌تواند در این میدان نقش آفرینی کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم تولید و رساندن محتوای رسانه ملی به مناطق مختلف جغرافیایی در کشور، افزود: با توجه به تغییر و تحول در دانش و تکنولوژی رسانه‌ای، نیاز است که صداوسیما هم دائماً در انتقال صدا و تصویر و تولید و تهیه برنامه‌ها خود را به روز کند تا مردم به نحو مطلوب از رسانه ملی بهره مند شوند.

همتی تصریح کرد: در این راستا گفتگویی با ریاست محترم سازمان صداوسیما داشتیم که منجر به امضای تفاهم نامه‌ای میان استانداری هرمزگان و معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما شد.

وی گفت: طبق این تفاهم نامه پوشش رادیویی و تلویزیونی دیجیتال در ۵۰ نقطه استان هرمزگان با راه اندازی فرستنده‌های جدید دیجیتال به ویژه در شهرستان بشاگرد و کوشا احمدی شهرستان حاجی آباد که دارای مناطق کوهستانی هستند، توسعه می‌یابد و زیرساخت‌های جدید فنی و تولید در صداوسیمای مرکز خلیج فارس ایجاد خواهد شد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف تعیین شده در این تفاهم نامه در مجموع ۶۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا می‌کند که پنجاه درصد آن از محل منابع استان و پنجاه درصد دیگر از منابع سازمان صداوسیما، تأمین می‌شود.

رضاعلیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه رسانه ملی در هرمزگان دارای اهمیت بسیاری است، اظهار داشت: امضای این تفاهم نامه، موجب توسعه زیرساختی رسانه ملی در استان هرمزگان می‌شود.

وی با اشاره حرکت سازمان صداوسیما بر مبنای شعار عدالت رسانه‌ای، افزود: این تفاهم نامه به تسریع در مسیر توسعه رسانه ملی در هرمزگان کمک می‌کند تا همه مردم این استان به شکل مناسب از امکانات رسانه‌ای استفاده کنند.

کد مطلب 5258197

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