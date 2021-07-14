سعد الحریری اسامی کابینه جدید لبنان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد الحریری مأمور تشکیل دولت جدید لبنان پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور گفت: ترکیب کابینه متشکل از ۲۴ وزیر از متخصصان را به رئیس جمهور ارائه کردم و از او خواهش کردم فردا پاسخ بدهد.

سعد الحریری پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور در کاخ بعبدا گفت: از ۹ ماه پیش همواره برای تشکیل دولت تلاش می‌کنیم و در پی ارائه ترکیب کابینه‏ به میشل عون منتظریم وی پاسخ دهد.

سعد الحریری افزود: این ترکیب پاسخگوی ابتکار فرانسه و ابتکار نبیه بری رئیس مجلس لبنان است و معتقدم ترکیبی که ارائه کرده ام می‌تواند موجب رونق کشور شود.