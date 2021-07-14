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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۹

در دیدار با میشل عون؛

سعد الحریری اسامی کابینه جدید لبنان را اعلام کرد

سعد الحریری اسامی کابینه جدید لبنان را اعلام کرد

سعد الحریری مامور تشکیل دولت جدید لبنان ترکیب کابینه متشکل از ۲۴ وزیر را به میشل عون رئیس جمهور ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد الحریری مأمور تشکیل دولت جدید لبنان پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور گفت: ترکیب کابینه متشکل از ۲۴ وزیر از متخصصان را به رئیس جمهور ارائه کردم و از او خواهش کردم فردا پاسخ بدهد.

سعد الحریری پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور در کاخ بعبدا گفت: از ۹ ماه پیش همواره برای تشکیل دولت تلاش می‌کنیم و در پی ارائه ترکیب کابینه‏ به میشل عون منتظریم وی پاسخ دهد.

سعد الحریری افزود: این ترکیب پاسخگوی ابتکار فرانسه و ابتکار نبیه بری رئیس مجلس لبنان است و معتقدم ترکیبی که ارائه کرده ام می‌تواند موجب رونق کشور شود.

کد مطلب 5258243

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