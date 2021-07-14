اجرای محدودیت های ترافیکی مقابله با کرونا در ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا و تقسیم بندی شهرها به وضعیت قرمز، نارنجی و زرد ممنوعیت‌های ترددی به مرحله اجرا درمی آید.

وی افزود: بر این اساس تردد به شهرهای زرد به صورت عادی بوده و ورود خودروهای با پلاک شخصی غیر بومی به شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان و ورود به شهرهای قرمز یک میلیون تومان جریمه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه با بیان اینکه ثبت تخلفات مربوط به تخطی از محدودیت‌های اعمالی بوسیله سامانه‌های الکترونیکی و دوربین‌های هوشمند انجام می‌شود، گفت: رانندگان وسایل نقلیه شخصی بایستی از هرگونه تردد غیرضروری اجتناب کنند.

همتی زاده در خصوص زمان اجرای محدودیت‌ها، عنوان داشت: پلیس مبادی ورودی شهرها را کنترل و از ورود خودروها با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز ممانعت به عمل خواهد آورد.

هم اکنون چهار شهر مهران، ایلام، چوار و دره شهر در وضعیت قرمز قرار دارند.