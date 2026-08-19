طارمی در کنار ۷ بازیکن المپیاکوس در لیست خروج تیم فوتبال المپیاکوس

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه المپیاکوس در روزهای اخیر فعالیت زیادی در بازار نقل‌وانتقالات داشته و پس از جذب چند بازیکن جدید، حالا جدایی تعدادی از بازیکنان این تیم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رسانه یونانی «sportdog» نوشت: خوزه لوئیس مندیلیبار سرمربی المپیاکوس، پیش از این اعلام کرده که قصد دارد فصل جدید را با فهرستی متشکل از ۲۵ بازیکن ادامه دهد و به همین دلیل پس از ورود بازیکنان جدید و گران‌قیمت، تعدادی از بازیکنان فعلی باید این تیم را ترک کنند.

المپیاکوس پس از جذب فرویلر و تیکنیزیان همچنان در انتظار نهایی شدن انتقال کریستین کاسرس و آرماندو گونزالس است و در صورت قطعی شدن این انتقال‌ها، تعداد خروجی‌های این تیم می‌تواند افزایش پیدا کند.

مهدی طارمی، رومن یارمچوک، کلیتون و لورنزو شیپیونی بازیکنانی هستند که انتظار می‌رود در ادامه مسیر حرفه‌ای خود در تیم‌های دیگری به میدان بروند. در کنار این نفرات، رمی کابلا و روبن وِزو نیز از ابتدای دوران آماده‌سازی در برنامه‌های مندیلیبار جایی نداشته‌اند، اما هنوز مقصد بعدی خود را پیدا نکرده‌اند و قرارداد آنها همچنان برای المپیاکوس هزینه‌بر است.

از سوی دیگر، در صورتی که المپیاکوس یک وینگر جدید به خدمت بگیرد، راه برای جدایی ژلسون مارتینز نیز هموار خواهد شد. باشگاه کراسنودار روسیه پیش از این پیشنهاد اولیه‌ای برای جذب این بازیکن پرتغالی ارائه کرده بود که مورد موافقت المپیاکوس قرار نگرفت، اما در صورت ارائه پیشنهاد بهتر از سوی باشگاه روسی، سرخ‌وسفیدپوشان یونان این پیشنهاد را به شکل جدی بررسی خواهند کرد.

همچنین احتمال جدایی پابلو مافئو نیز منتفی نیست. این بازیکن تنها دو ماه است که به المپیاکوس پیوسته و در رنتیس حضور دارد، اما در صورتی که این باشگاه برای جذب یک مدافع راست جدید اقدام کند، احتمال خروج مافئو نیز وجود خواهد داشت.

المپیاکوس در شرایطی به دنبال تکمیل فهرست ۲۵ نفره مورد نظر مندیلیبار است که جذب بازیکنان جدید، معادلات این تیم را برای خروج برخی بازیکنان تغییر داده و مهدی طارمی نیز در میان بازیکنانی قرار گرفته که بر اساس این گزارش رسانه یونانی، احتمال ادامه حضورشان در المپیاکوس کم شده است.