ماجرای ادعای آدم ربایی در شهر گلستان تشریح شد

سرهنگ مهدی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح خبر مربوط به ادعای آدم ربایی در شهر گلستان، از توابع شهرستان بهارستان، گفت: ماجرا، حاصل یک اختلاف حساب، بین طرفین اتفاق بوده است.

وی افزود: با توجه به بروز اختلاف حساب، بین دو شریک فعال در یکی از صنوف، و پس از درگیری نامتعارف، طرفین با هدف شکایت از یکدیگر، در کلانتری ۱۳ گلستان، حضور بهم رساندند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران عنوان داشت: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی، مراتب جهت بررسی بیشتر و روشن شدن تمام زوایای مورد تنازع، در اختیار پلیس آگاهی شهرستان بهارستان قرار گرفت که نتیجه حاصله، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

سرپناه، در پایان، ضمن تشکر از شهروندان غرب استان تهران، در خصوص همکاری با پلیس، عنوان کرد: شماره تلفن آشنای مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، در تمام ساعات شبانه روز، آماده دریافت اخبار انتظامی، با هدف پاسخگویی و رسیدگی فوری، به مطالبات شهروندان می‌باشد.