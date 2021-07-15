سخنگوی پنتاگون: وقت، وقتِ قدرت نمایی ارتش افغانستان است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کربی» سخنگوی پنتاگون در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر مدعی شد که نیروهای نظامی افغانستان اکنون فرصت قدرت نمایی در برابر طالبان را دارند!

سخنگوی پنتاگون در ادامه ضمن طرح این ادعا که نیروهای طالبان حتی پیش از خروج نیروهای آمریکایی در حال پیشروی و جبهه گشایی بودند، گفت: «تمام طرف‌های درگیر در جنگ داخلی افغانستان باید مصالح مردم خود را در نظر گرفته و با یکدیگر بر سر میز مذاکره بنشینند».

کربی همچنین گفت: «نیروهای نظامی افغانستان اکنون این فرصت را دارند تا توانایی نظامی خود را به نمایش بگذارند».

اظهارات سخنگوی پنتاگون مبنی بر اینکه نیروهای افغان اکنون فرصت دارند در برابر طالبان و خطرات امنیتی فراروی کشورشان قدرت نمایی کنند در حالی مطرح می‌شود که ۲۰ سال پیش ارتش آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد و طی سال‌ها حضور نظامی خود نه تنها به تروریسم و تهدیدات امنیتی پایان نداد، بلکه میزان تولید مواد مخدر در این کشور را افزایش داده و زمینه ظهور و پرورش گروه‌های تروریستی مختلف در این کشور را فراهم کرد.

اعلام خروج نیروهای ناتو و آمریکا از خاک افغانستان در شرایطی صورت گرفت که کشورهایی مانند ایران و چین این خروج را غیر مسئولانه و شانه خالی کردن از مواجهه با معضل تروریسم در افغانستان عنوان کرده‌اند.

سخنگوی پنتاگون با اشاره به اینکه ارتش افغانستان سال‌های سال روی زمین ابتکار عمل را در دست داشته است، ادعا کرد: «در کنار شرکای افغان خود خواهیم ماند. طبیعتاً شیوه حمایت‌ها تغییر خواهد کرد. حمایت و مشارکت سیاسی و دیپلماتیک با افغان‌ها ادامه دار خواهد بود».

جان کربی در پایان ادعاهای خود افزود: «هدف از ادامه حضور محدود نیروی نظامی آمریکا در افغانستان تنها حفاظت از دیپلمات‌های این کشور در خاک افغانستان است. نظامی‌گری راه حل بحران افغانستان نیست».