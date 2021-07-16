جاری شدن سیل در بلژیک/ ۱۱ تن جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانههای محلی گزارش میدهند که در پی جاری شدن سیل در کشور بلژیک دست کم ۱۱ تن کشته و چهار تن دیگر مفقود شدهاند.
فهرست مفقودشدگان شامل یک دختر ۱۵ ساله از استان لوکزامبورگ میشود.
این سیلابها که در پی بارش شدید باران به راه افتاده است، اغلب استانهای «لی یِژ»، «نامور» و «والون برابانت» را دربرگرفته است. افزون بر آن، استانهای لوکزامبورگ، آنتورپ و فلمیش نیز خسارات قابل توجهی متحمل شدند.
شایان ذکر است که جاری شدن سیل در کشور همسایه بلژیک یعنی آلمان، تاکنون ۵۸ تن را به کام مرگ فرستاده است. در هلند نیز دست کم ۱،۵۰۰ نفر در پی بالا آمدن پیوسته سطح آب در جنوب شرقی این کشور منازل خود را تخلیه کردند.
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