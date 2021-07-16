کشف ۴ تن خوراک دام قاچاق در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر مهدی خانی با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش نهاده‌های دامی و تاکیدات مسئولان استانی مبنی بر عدم خروج نهاده‌های دامی از استان، ماموران انتظامی شهرستان، یک دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی اولیه ماموران انتظامی از بار کامیون مقدار چهار تن خوراک دامی و در بازرسی از وانت نیسان مقدار ۲ تن محصولات کشاورزی فاقد مدارک قانونی که قصد انتقال آن به سایر استان‌ها را داشتند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله توسط کارشناسان ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه ۲ نفر متهم توسط عوامل انتظامی دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.