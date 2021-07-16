شرط سرعت گرفتن واکسیناسیون/ پروسه توزیع واکسن زمانبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی اظهار داشت: در صورت وجود واکسن مکفی آمادگی و ظرفیت افزایش واکسیناسیون در برخی از مراکز تجمیعی را داریم اما باید توجه داشت که پروسه توزیع واکسن به تهران و مراکز محیطی زمان بر است.

وی در جلسه شورای فرماندهی ستاد عملیات مدیریت بیماری در کلانشهر تهران، مراجعه افراد بدون اخذ نوبت و ارسال پیامک به غیر از بازه سنی اعلام شده را برخی از چالش‌های مربوط به سیستم نوبت دهی واکسیناسیون برشمرد و با اشاره به واکسیناسیون گروه‌های مختلف در مراکز تجمیعی، افزود: در حال حاضر در مراکز ما واکسیناسیون نوبت دوم کادر درمان، دوز اول ۷۰ سال به بالاهای جامانده، دوز دوم ۷۰ سال به بالا و بیماران خاص جامانده انجام می‌شود که آمار قابل توجهی است.

به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با توجه به افزایش احتمالی روند واکسیناسیون در روزهای آتی به پیشنهاد معاونان بهداشتی سه دانشگاه تعدادی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون در اختیار نیروهای مسلح برای تسریع این امر قرار گرفته است.

وی هدف از مشارکت نیروهای مسلح در این فرایند را آزادسازی ظرفیت نیروهای انسانی حوزه بهداشت دانشگاه‌ها برای توسعه و راه اندازی مراکز تجمیعی جدید ذکر کرد.

زالی با تاکید بر ضرورت تأمین واکسن مکفی برای تسریع فرایند واکسیناسیون در تهران افزود: در صورت وجود واکسن مکفی آمادگی و ظرفیت افزایش واکسیناسیون در برخی از مراکز تجمیعی را داریم اما باید توجه داشت که پروسه توزیع واکسن در تهران و مراکز محیطی زمان بر است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا کرونا در کلانشهر تهران ضمن تقدیر از همکاری و حمایت نیروهای مسلح از روزهای اولیه پاندمی کرونا به نقش پررنگ بیمارستان‌های این نهاد در خدمت رسانی به بیماران کرونایی اشاره کرد و حضور ناظران فنی حوزه‌های بهداشتی دانشگاه‌ها در مراکز تجمیعی را لازم برشمرد.

وی ضمن تقدیر از همکاری‌های بسیج استان تهران به ویژه در اجرای طرح شهید سلیمانی به نتایج ارزنده این طرح ملی بزرگ در کاهش سیر بیماری اشاره کرد و خواستار تداوم این طرح موفق و عالی و تأمین ملزومات آن شد.