به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، پنجشنبه شب در دیدار با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یزد با اشاره به ایراداتی که به مدل حکمرانی وارد است، اظهار داشت: در حال حاضر وزارتخانه‌ها به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مدل باید کاملاً تغییر کند.

وی تاکید کرد: کشور ما از توانمندی‌های بسیاری در حوزه تولید و گردشگری برخوردار است و حرف‌های بسیاری در این زمینه برای گفتن داریم و حتی به عنوان ارزان‌ترین در تولید و گردشگری از کشور ما یاد شده اما این در حالی است که بیشترین درآمدها در این حوزه مربوط به ترکیه و هند است.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد منابع جهان به نسبت جمعیت در اختیار کشور ما قرار دا رد و لازم است با تغییر نگاه و تغییر شیوه مدیریت از این ظرفیت‌ها به نحو شایسته ای استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه تمام مشکلات کشور ما ناشی از کمبودهای زیرساختی نیست، افزود: مشکل هدف‌دار نبودن توسعه است و اگر ما نیز مانند سایر کشورها، در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساختها هدف مشخصی را دنبال می‌کردیم، اکنون پیشرفت‌های بیشتری در کشور ما حاصل شده بود.

نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه امروز چرخ کشور به گل نشسته و در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت صنعتی در حال فعالیت است که امیدواریم با دولت جدید در کنار مجلس و جریان جوان انقلابی که در کشور به راه افتاده، شاهد تحولات خوبی در حوزه‌های مختلف باشیم.

قاضی زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود بازار سیاه گسترده در کشور عنوان کرد: بر خلاف شعارهای اقتصادی که داده می‌شود، مشکلات جدی در زمینه اقتصادی وجود دارد بر این اساس بر این باورم که مدل حکمرانی در این حوزه نیز باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به حضور با شکوه مردم در انتخابات اخیر اظهار داشت: مردم در برخی کشورها کاری به سیاست ندارند اما در کشور ما اگر تعدادی در انتخابات شرکت نمی‌کنند به معنای بی‌تفاوتی نیست بلکه قهر مردم به معنای رساندن پیام به دولتمردان برای رفع مشکلات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ایجاد شبکه ملی آب در کشور، اظهار داشت: در کشور ما در بسیاری از مناطق مردم با تنش آبی جدی مواجه هستند که این امر حتی مهاجرت آنها را به دنبال داشته که لازم است شبکه ملی آب در کشور مانند شبکه گاز و برق ایجاد شود تا بتوان مدیریت بهتری در این زمینه داشته باشیم.

قاضی زاده هاشمی در مورد مشکلات آب یزد و اصفهان تاکید کرد: باید پروژه‌هایی تعریف شود که منافع هر دو استان تأمین شود نه اینکه بین مردم یزد و اصفهان دعوا ایجاد کنیم.