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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۳

مهلت تمدید نمی شود؛

امروز آخرین مهلت ثبت نام برای تاسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج

امروز آخرین مهلت ثبت نام برای تاسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج

متقاضیان تأسیس مؤسسات و شرکت‌های اعزام دانشجو فقط تا پایان امروز جمعه ۲۵ تیرماه برای ثبت نام در سامانه ثبت درخواست‌ها فرصت دارند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات اعزام دانشجو وزارت علوم، متقاضیان تأسیس مؤسسات و شرکت‌های اعزام دانشجو، فقط تا پایان امروز جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه ثبت درخواست‌ها به نشانی portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بنابراین متقاضیان واجد شرایط می‌توانند، ضمن توجه به نکات ذیل، در خواست‌های خود را در سامانه مذکور ثبت کرده و از این طریق، مراحل کار را پیگیری کنند.

۱- این مهلت قابل تمدید نیست.

۲ -به در خواست‌های ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳ -مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده با متقاضی بوده و در صورت ارائه اطلاعات غیر واقعی و نادرست در هر مرحله از فرایند ثبت نام، از ادامه آن ممانعت به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 5258919
زهرا سیفی

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