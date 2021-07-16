امروز آخرین مهلت ثبت نام برای تاسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات اعزام دانشجو وزارت علوم، متقاضیان تأسیس مؤسسات و شرکتهای اعزام دانشجو، فقط تا پایان امروز جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه ثبت درخواستها به نشانی portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بنابراین متقاضیان واجد شرایط میتوانند، ضمن توجه به نکات ذیل، در خواستهای خود را در سامانه مذکور ثبت کرده و از این طریق، مراحل کار را پیگیری کنند.
۱- این مهلت قابل تمدید نیست.
۲ -به در خواستهای ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳ -مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده با متقاضی بوده و در صورت ارائه اطلاعات غیر واقعی و نادرست در هر مرحله از فرایند ثبت نام، از ادامه آن ممانعت به عمل خواهد آمد.
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