بیماران سرپایی مبتلا به کرونا سریع تر تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف مدیریت و کنترل حجم بالای مراجعان سرپایی در موج پنجم کووید ۱۹، جلسه فوق‌العاده کمیته بحران مجتمع، چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ با حضور خسرو صادق نیت رئیس مجتمع، سید علی دهقان منشادی معاون درمان، سیدرضا رئیس کرمی معاون آموزشی، محمدرضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی، محسن نصیر طوسی هیأت علمی گروه داخلی، زهرا جهانگرد رئیس داروخانه‌های بیمارستانی، فاطمه کی خواه رئیس درمانگاه‌ها و سایر اعضا در سالن شورای ریاست مرکز برگزار شد.

خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، با اشاره به گستردگی موج پنجم کرونا و افزایش بار مراجعان سرپایی در روزهای اخیر، گفت: این مجتمع با تمام ظرفیت خود در حال خدمت‌رسانی به بیماران است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت تخت‌های بستری و تعیین تکلیف به هنگام بیماران سرپایی مبتلا به کووید ۱۹، تصریح کرد: ضروری است نسبت به تجویز داروهای مناسب برای بیماران سرپایی به منظور کاهش مدت اقامت بیماران و فواصل چرخش تخت در بخش‌های بستری کووید ۱۹ فوراً تدابیر لازم اندیشیده شود.

در این جلسه با همفکری همه اعضا و به اقتضای شرایط بحرانی موج پنجم کرونا در خصوص برنامه عملیاتی هر یک از مدیریت‌های مجتمع بیمارستانی امام خمینی، تصمیم گیری و برای اجرای فوری به واحدهای مربوطه اعلام شد.