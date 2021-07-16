مراسم بدرقه کاروان المپیک فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک هفته به آغاز سی دو دومین بازی‌های المپیک در توکیو اعزام تیم‌های ورزشی ایران در گروه‌های مختلف از فردا شنبه آغاز خواهد شد.

والیبال، تیر و کمان، تیراندازی و تنیس روی میز از جمله رشته‌هایی هستند که ورزشکاران شان در قالب اولین گروه عازم توکیو خواهند شد.

اعزام این ورزشکاران شامگاه شنبه انجام خواهد شد. طبق برنامه پیش بینی شده قرار است ساعاتی قبل از اعزام اولین گروه ورزشکاران المپیکی مراسم بدرقه کاروان ایران در حضور آنها و در محل CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شود. این مراسم از ساعت ۲۰ شنبه آغاز می‌شود.

سیدرضا صالحی امیری و کیکاووس سعیدی رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و معاونان وی از افراد حاضر در مراسم بدرقه خواهند بود.

پیش از این قرار بود مراسم بدرقه کاروان المپیک ۱۰ تیر ماه و همزمان با روز پایانی المپیک در اراضی عباس آباد برگزار شود اما جهت جلوگیری از تجمع بیش از حد جمعیت این مراسم لغو و به تاریخ ۱۶ تیر ماه در آکادمی ملی المپیک موکول شد.

مراسم دوم هم اما به دلیل شیوع کرونا منتفی شد و در نهایت قرار بر این شد تا مراسم بدرقه بدون عوامل غیرورزشی و به صورت محدود در محل فرودگاه برگزار شود.

پخش کلیپ‌های تهیه شده از ورزشکاران و همچنین کلیپی ویژه از جابجایی پرچم میان پرچمدار دوره قبل بازی‌های المپیک با صمد نیکخواه بهرامی یکی از دو پرچمدار این دوره از بازی‌های المپیک از جمله مراسم پیش بینی شده برای بدرقه است.

سی و دومین دوره بازی‌های المپیک از اول مرداد آغاز شده و تا ۱۷ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با ۶۶ ورزشکار در ۱۷ رشته (۱۶ فدراسیون) در این دوره بازی‌ها حضور خواهد داشت.