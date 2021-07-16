  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۶

پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک به اعتراض احسان حدادی

پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک به اعتراض احسان حدادی

رئیس کمیته ملی المپیک به اعتراض احسان حدادی ملی پوش دوومیدانی ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی پرتابگر تیم ملی ایران که در المپیک توکیو حاضر خواهد بود، در تازه‌ترین مصاحبه خود از مسئولان کمیته ملی المپیک به دلیل عدم اعزام مربیانش به ژاپن انتقاد کرد.

حدادی گفته بود: «خطاب به مسئولان ورزشی و البته کمیته ملی المپیک می گویم بهتر است که مربی در المپیک همراه ورزشکار باشد نه اینکه فردی که کاری در ورزش ندارد و در حوزه مدیریتی فعال است. من درخواست حضور حسین توکلی را به عنوان مربی ام داشتم تا کمکم کند. متاسفانه اسم مربی آمریکایی ام و حسین توکلی را برای حضور در توکیو نداده‌اند و حالا هم که علی ماند و حوضش.»

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک که امروز جمعه در برنامه «ورزش و مردم» حاضر شده بود، به اعتراض حدادی واکنش نشان داد.

وی در خصوص عدم اعزام توکلی گفت: ما مشکلی با اعزام توکلی نداشتیم. ارائه لیست اعزام مربیان بر عهده فدراسیون‌ها است و نام توکلی از سوی فدراسیون دوومیدانی ارائه نشده بود.

صالحی امیری افزود: تعیین نفرات اعزامی بر عهده فدراسیون است و نقش نصرالله سجادی نظارت است نه انتخاب.

رئیس کمیته ملی المپیک درباره «مک» مربی آمریکایی حدادی هم گفت: این مربی همزمان در تیم چین هم حضور دارد و ژاپنی‌ها گفتند امکانش نیست. حق هم با آنها بود.

کد مطلب 5258998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه