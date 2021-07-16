پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک به اعتراض احسان حدادی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی پرتابگر تیم ملی ایران که در المپیک توکیو حاضر خواهد بود، در تازه‌ترین مصاحبه خود از مسئولان کمیته ملی المپیک به دلیل عدم اعزام مربیانش به ژاپن انتقاد کرد.

حدادی گفته بود: «خطاب به مسئولان ورزشی و البته کمیته ملی المپیک می گویم بهتر است که مربی در المپیک همراه ورزشکار باشد نه اینکه فردی که کاری در ورزش ندارد و در حوزه مدیریتی فعال است. من درخواست حضور حسین توکلی را به عنوان مربی ام داشتم تا کمکم کند. متاسفانه اسم مربی آمریکایی ام و حسین توکلی را برای حضور در توکیو نداده‌اند و حالا هم که علی ماند و حوضش.»

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک که امروز جمعه در برنامه «ورزش و مردم» حاضر شده بود، به اعتراض حدادی واکنش نشان داد.

وی در خصوص عدم اعزام توکلی گفت: ما مشکلی با اعزام توکلی نداشتیم. ارائه لیست اعزام مربیان بر عهده فدراسیون‌ها است و نام توکلی از سوی فدراسیون دوومیدانی ارائه نشده بود.

صالحی امیری افزود: تعیین نفرات اعزامی بر عهده فدراسیون است و نقش نصرالله سجادی نظارت است نه انتخاب.

رئیس کمیته ملی المپیک درباره «مک» مربی آمریکایی حدادی هم گفت: این مربی همزمان در تیم چین هم حضور دارد و ژاپنی‌ها گفتند امکانش نیست. حق هم با آنها بود.