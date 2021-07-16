دولت سیزدهم کار سختی برای جبران عقب ماندگی ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش اسالم ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه ذیحجه و توصیه به استفاده از فرصت‌های معنوی مثل روز عرفه و عید قربان با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) به بیان نقش آن امام بزرگوار در ایجاد اتحاد و وحدت در جامعه اسلامی پرداخت و افزود: به لطف خدا امروز جمهوری اسلامی توانسته است مصداق عملی توصیه‌های ایشان در ایجاد وحدت مسلمین باشد.

امام جمعه اسالم با اشاره به تحولات منطقه به ویژه در دو کشور افغانستان و عراق، گفت: خروج نیروهای آمریکایی پس از سال‌ها اشغالگری نشان از شکست حضور پرهزینه آنها در منطقه دارد.

وی ادامه داد: آمریکا با وجود همه تلاش‌ها برای ناامن کردن کشورهای همسایه ایران و در نهایت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از این منطقه خارج می‌شود.

امام جمعه اسالم با بیان اینکه یقیناً ایران از تحولات منطقه غافل نیست و به بهترین وجه تحرکات کشورهای مختلف برای اعمال نفوذ بر کشورهای همسایه را در نظر دارد، اضافه کرد: حفظ استقلال و حاکمیت کشورها و تأمین منافع مردم سیاست اصلی ایران در قبال کشورها و ملت‌های مختلف است که با لحاظ کردن کرامت و حفظ جایگاه جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان تحلیف رئیس جمهور منتخب، افزود: دولت جدید کار بسیار سختی در پیش دارد چرا که باید علاوه بر انجام وظایف خود عقب ماندگی‌های سال‌های اخیر را نیز جبران کند.

حجت الاسلام باقری ضمن تبریک ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان به دستور حضرت امام خمینی (ره) از اقدام قاطع و انقلابی شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تقدیر و تشکر کرد و افزود: شورای نگهبان در حقیقت به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرد و بدون تعارف و مماشات افرادی را که شایستگی اداره کشور را نداشتند از گردونه انتخابات خارج کرد.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان حافظ و پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم ایران است و نمی‌تواند بخاطر مصالح و منافع شخصی با سرنوشت مردم بازی کند، اظهار کرد: در جایی که احتمال دارد مردم در تصمیم گیری و انتخاب تحت تأثیر تبلیغات منفی دیگران قرار بگیرند شورای نگهبان وظیفه دارد واقعیت و حقیقت را برای مردم آشکار کند و با حفظ حرمت و آبروی افراد اجازه ورود افراد فاقد صلاحیت را به عرصه انتخابات‌های گوناگون ندهد.

امام جمعه اسالم با تبریک هفته تأمین اجتماعی و تقدیر از تلاش‌های دست اندرکاران و کادر درمانی مجموعه بزرگ تأمین اجتماعی، از مسئولین کشوری و استانی خواست با توجه به درخواست‌های مکرر مردمی و وجود ظرفیت و امکانات با فعالیت درمانگاه اسالم به صورت دو شیفت و ایجاد زمینه اشتغال برای افراد جدید موافقت کنند.