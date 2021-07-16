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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۴

امروز جمعه؛

رژیم صهیونیستی از سقوط پهپاد خود در خاک لبنان خبر داد

رژیم صهیونیستی از سقوط پهپاد خود در خاک لبنان خبر داد

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک فروند پهپاد این رژیم امروز جمعه در خاک لبنان سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش اعلام کرد که یک فروند پهپاد متعلق به این رژیم در خاک لبنان سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی ارتش این رژیم گفت که سقوط پهپاد مذکور ظهر امروز جمعه در خاک لبنان اتفاق افتاده است.

ادرعی مدعی شد که این پهپاد در جریان فعالیت‌های عادی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان سقوط کرده است!

او همچنین ادعا کرد که این پهپاد به دلیل نقص فنی سقوط کرده است و هیچ نگرانی امنیتی وجود ندارد!

این ادعاهای مقام نظامی رژیم صهیونیستی در حالی است که چند روز پیش نیز اخبار مبنی بر سقوط دو پهپاد رژیم صهیونیستی در غزه و شمال کرانه باختری منتشر شده بود.

کد مطلب 5259023

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    نظرات

    • IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بخاطر گرمای هوا، گرمازده شده، افتاده
    • IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خورده به یک گنجشک، سقوط کرده

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