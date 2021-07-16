قرارگاه نیروهای واکنش سریع پایگاه هوایی اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، در مراسم افتتاح قرارگاه نیروهای واکنش سریع در پایگاه هوایی اصفهان ضمن بازدید از محل استقرار، امکانات، تجهیزات داخلی و فعالیت‌های نیروهای واکنش سریع شهید فکوری پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان از نحوه عملکرد خوب این قرارگاه در اجرای رزمایش رهایی گروگان و پاکسازی محیط ابراز رضایت کرد.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل این قرارگاه در نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به شرایط حساس کشور و نیاز به صیانت از امنیت ایران اسلامی، آماده بودن یگان‌های عملیاتی برای نیروهای مسلح بسیار و به‌ویژه یگان‌های عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران امری حیاتی است.

قرارگاه‌های واکنش سریع به منظور مقابله با تهدیدات پیرامونی و همچنین حوادث غیر مترقبه طبیعی در یگان مثل آتش سوزی، زلزله و … در اکثر پایگاه‌های نهاجا تشکیل شده است.

قرارگاه واکنش سریع یگان‌های نیروی هوایی ارتش متشکل از کارکنان زُبده با آمادگی جسمانی بالا و تخصص‌های مختلف است و تحت آموزش‌های مستمر مطابق با تهدیدات روز قرار گرفته و مجهز به سلاح‌های پیشرفته هستند.