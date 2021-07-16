به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسۀ نقد و بررسی کتابهای تخصصی حوزۀ ادبیات تطبیقی در کارگروه پژوهشی ادبیات تطبیقی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران با همکاری مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همراهی نشریه بان برگزار شد.
در این نشست که ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه به صورت مجازی برگزارشد ابتدا، ابوالفضل حرّی، مدیر برنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، به اهداف، برنامهها و چشماندازهای کلی کارگروه ادبیات تطبیقی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در غنابخشیدن به آثار تألیفی و ترجمهشده در حوزۀ ادبیات تطبیقی اشاراتی کرد و کتاب ادبیات جهان چیست؟ اثر دیوید دمراش، نظریهپرداز ادبیات جهان و استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد، را به طور مختصر معرفی کرد. این کتاب را مصطفی حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا-همدان به فارسی ترجمه و نشر بان آن را چاپ کرده است (۱۳۹۹). کتاب «ادبیات جهان چیست؟» اثر دیوید دمراششش فصل دارد که مترجم آنها را از آثار مختلف دکتر دمراش گزینش و ترجمه کرده است.
سپس علیرضا انوشیروانی، استاد ادبیات تطبیقی و مدیر کارگروه ادبیات تطبیقی انجمن، بهعنوان اولین ناقد، پیشینهای مختصر از مفهوم ادبیات تطبیقی و آرای گوته را ارائه داد و تأکید کرد که ادبیات جهان بخشی از حوزۀ گسترده دانشِ امروز ادبیات تطبیقی است.
وی در ادامه بهطور جزییتر فصلهای ششگانۀ کتاب را از دیدگاه نظری و کاربردی تحلیل کرد و این کتاب را چراغ راهی برای علاقهمندان به پژوهش در ادبیات جهان برشمرد وبا ذکر نمونههایی ارتباط ادبیات جهان را با ادبیات تطبیقی تبیین نمود.
سپس مسعود فرهمندفر، عضو هیئت علمی دانشگاه علّامه طباطبایی، در مقام ناقد دوم، دربارۀ کتاب و بهویژه کیفیت و سبک ترجمۀ کتاب سخن گفت و با ذکر مثالهایی به نقاط ضعف و قوت ترجمه اشاره کرد.
فرهمندفر همچنین به آرای برخی دیگر از نظریهپردازان برجسته ادبیات جهان اشاره کرد و پس از آن مصطفی حسینی در مقام مترجم اثر ، به نکات و مباحث دو ناقد کتاب پاسخ داد.
در بخش بعدی نشست، شرکتکنندگان ضمن قدردانی از برگزاری چنین نشستهای علمی و تخصصی دیدگاهها و سؤالات خود را مطرح کردند.
این نشست علمی با جمعبندی نکات اصلی به پایان رسید. نشستهای نقد و بررسی کتابهای تخصصی ادبیات تطبیقی هر دوماه یکبار برگزار میشود.
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