لزوم توجه به مشکلات ملوانان/ قاچاق با «ته لنجی» فرق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تقدیر از وزارت بهداشت، کادر درمان، نیروهای بسیجی، نظامی و انتظامی و شرکت‌های دانش بنیان تولید کننده لوازم بهداشتی و واکسن کرونا، اظهار داشت: مردم با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی با این عزیزان همکاری داشته باشند.

امام جمعه بندر دیر با تسلیت ایام شهادت امام محمدباقر (ع)، بیان کرد: این امام بزرگوار بنیانگذار یک نهضت بزرگ علمی شد و همه اندیشمندان و بزرگان از مذاهب مختلف از وی کسب علم می‌کردند.

وی اضافه کرد: امام باقر (ع) نه تنها در بعد علمی و تربیت شاگردان و دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی بلکه در رابطه با ظلم ستیزی هم سرآمد است.

حسینی گفت: ما که ادعای پیروی از امام باقر (ع) را داریم، باید در برخورد با دیگران بهترین اخلاق را داشته باشیم.

جای نگرانی از عوارض آلایندگی نیست

وی با تقدیر از واکنش هم استانی‌ها و مردم شهرستان نسبت به نامه دکتر نوبخت در خصوص عوارض آلایندگی و حذف نام شهرستان دیر، ادامه داد: مردم ما باید همیشه با حساسیت مسائل را دنبال کنند؛ این دغدغه شما مقدس بود و انتظار دارم همین روحیه مطالبه گری و مسئولیت پذیری داشته باشید اما قبل از انتقاد از مسئولین استان و شهرستان درباره یک موضوع، اول سوال بگیرید اگر دیدید که مسئولان به وظیفه شأن عمل نکردند آن وقت انتقاد کنید.

امام جمعه شهر دیر عنوان کرد: مسئولان استان و شهرستان و نماینده شما در مجلس خبرگان رهبری پیگیر موضوع بودند و فعلاً جای نگرانی نیست.

وی گفت: یکی از گلایه‌های مردم مرزنشین استان بوشهر، بویژه ملوانان و لنج‌داران این است که نظام اسلامی به عنوان یک امتیاز برای مرزنشینان بحث کالای همراه ملوان را مطرح کرده بود که بر اساس اقلام اعلامی مردم اقدام می‌کردند، گمرک هم آنها را ترخیص می‌کرد اما بعد از آن در شهر و بیرون از شهر هنگام جا به جایی این کالاها از شهری به شهر دیگر در استان، توسط مأمورین نیروی انتظامی به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شد و تعزیرات حکومتی هم جرایم بسیار سنگینی تعیین می‌کردند که این موضوع همواره مورد انتقاد ائمه جمعه و مورد پیگیری مسئولان بود.

حسینی یادآور شد: کالایی که به عنوان یک امتیاز به مرزنشینان داده شده بود و گمرک جمهوری اسلامی هم ترخیص می‌کرد، توقیف این کالا به عنوان قاچاق از یک سو موجب نارضایتی مردم و از سوی دیگر باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان می‌شد.

قاچاق و ته لنجی متفاوت است

وی تاکید کرد: به کار بردن اصطلاح ته لنجی قاچاق همانند این است که به یک کچل گفته شود زلفعلی و یا به یک کوسه گفته شود ریش پهن که با هم سازگار نیست؛ اگر ته لنجی هست پس قاچاق نیست و اگر قاچاق هست، ته لنجی نیست.

امام جمعه دیر بیان کرد: با توجه به مصاحبه اخیر معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با خبرنگاران و تاکید ایشان بر اینکه جا به جایی اقلامی که اعلام شده به عنوان کالای همراه ملوان در استان بلامانع است، امیدواریم با این تصمیمی که گرفته شده است از این پس ما این وضعیتی که اخیراً در استان دیدیم و بعضی از عزیزان جانشان از دست دادند را شاهد نباشیم و رانندگانی که این کالاها را جا به جا می‌کنند هم قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی با تبریک سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: امیدوارم با تغییر سخنگوی شورای نگهبان که اتفاق افتاد بهتر از گذشته شاهد روشنگری و تبیین مسائل باشیم، چرا که امروز باید جامعه را اقناع کرد و تصمیم‌هایی که شورای نگهبان درباره عدم احراز صلاحیت‌ها و مسائل دیگر می‌گیرد باید چنان روشنگری و رفع ابهام شود که مردم را قانع کند.

حسینی درباره سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران اسلامی در سال ۶۷، ابراز کرد: پذیرش قطعنامه از سوی حضرت امام (ره) و نظام اسلامی نه از روی ترس بود و نه بخاطر فشارها و نه تهدید آمریکا بلکه بخاطر مسائل داخلی و مشکلات اقتصادی بود.

وی در رابطه با روز عرفه، یادآور شد: روز عرفه خداوند از گناهان همه می‌گذرد و روز استجابت دعا است.

امام جمعه دیر با تبریک روز عید سعید قربان، عنوان کرد: برای دفاع از دین و اجرای دستورات الهی تا سرحد جان آمادگی داشته باشیم؛ باید در کنگره بزرگ اسلامی یعنی حج، مسائل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و وحدت امت اسلامی و مبارزه با دشمنان اسلام مطرح شود.