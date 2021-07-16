خشکسالی و گرمای بی سابقه ناترازی در تولید و مصرف برق ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا اردکانیان در مراسم بازدید صبح امروز (جمعه، ۲۵ تیر ماه) محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی شبکه راهبری شبکه برق ایران و مرکز پایش صنعت برق کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت نیرو گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده موفق شدیم مرکز جدید مدیریت شبکه را بعد از گذشت ۹ الی ۱۰ سال با تجهیزات روز دنیا افتتاح و به بهرهبرداری برسانیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: با توجه به وجود ناترازیها در تولید و مصرف برق در بخش برنامهریزی اقداماتی انجام شد تا مشکلات در این عرصه کاهش یابد.
وی اظهار کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه صنایع بزرگ و شرایط فراهم شده ۱۳ شرکت بزرگ صنعتی اعلام آمادگی کردند که بتوانند برق مصرفی خود را تولید کنند که این رقم معادل تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات میشود.
اردکانیان افزود: موافقت اصولی همه این موارد صادر شده و تلاش میکنیم نیروگاههای گازی در دست بهرهبرداری را از طریق مزایده به این صنایع واگذار کنیم که رقمی معادل ۴ هزار مگاوات میشود.
مدیرعامل توانیر: امسال هزار میلیارد تومان تعرفه تشویقی برای مشترکان برق در نظر گرفتهایم
در ادامه این مراسم، متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه خشکسالی و دمای بیسابقه، تولید برق را دچار کاهش کرد، گفت: متأسفانه با افزایش مصرف، ناترازی در حوزه برق کشور ایجاد شد که رقمی معادل ۲۰ درصد از نیاز مصرف محسوب میشود؛ صنعت برق از سالهای گذشته همواره برای موضوع ناترازی برنامه داشته است.
وی ادامه داد: در این راستا ۴۵ برنامه از اسفند ماه سال گذشته در بخشهایی مانند مدیریت مصرف ادارات، رمزارزها، صادرات و واردات و … انجام شده است.
متولی زاده تصریح کرد: کشورها در خصوص مواجه با مدیریت اوج بار از ابزارهای تعرفهای مشخص استفاده میکنند و این در حالی است که در کشور ما چنین موضوعی وجود ندارد بلکه طرحهای تشویقی پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه برنامهریزی برای ناترازیها حدود ۱۰ درصد از کمبود موجود را پیشبینی میکند، گفت: این میزان حدود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات میشود در حالی که ناترازیها اکنون بیشتر است. در سال ۹۹، ۲۹۴ هزار و ۸۰۰ موافقتنامه با صنایع و بخش کشاورزی انعقاد شد که شاهد مدیریت مصرف باشیم، در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم به ۳۶۵ هزار تفاهمنامه افزایش یافته است.
وی در این راستا گفت: بر این اساس در سال جاری بیش از یک هزار میلیارد تومان برای تشویق مشترکان در نظر گرفته شده است.
متولی زاده با اشاره به اینکه در تاریخ صنعت برق کشور این حجم از رشد بیسابقه بوده است، اظهار کرد: رشد غیرمتعارف صنایع، افزایش پیک مصرف، تأمین انرژی و سوخت، رمزارزها و … از جمله دلایل این رشد به شمار میرود که سبب ایجاد چالش شدهاند لذا اگر با تصمیمات مناسب در این حوزه مشکلات را برطرف نکنیم امکان ایجاد شرایط ناپایدار وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اینکه مجلس قانونی را در حمایت از صنعت برق کشور مصوب کرد که ارزشمند است، گفت: با توجه به اینکه منابع این قانون محدود است نیاز به همکاری است تا طلب پیمانکاران به صورت کامل پرداخت شود و مشکلات در کشور برطرف شود.
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