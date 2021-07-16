عباس مجیدی رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با تأیید این خبر به خبرنگار مهر گفت: همایون ثابتی مطلق مدت یک هفته به دلیل ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان بستری بود و متأسفانه صبح امروز جمعه ۲۵ تیرماه بر اثر این بیماری درگذشت.

به گفته وی، هنوز تصمیمی برای مراسم خاکسپاری این هنرمند فقید از سوی خانواده‌اش گرفته نشده است و در اولین فرصت زمان تشییع پیکر او اعلام خواهد شد.

همایون ثابتی مطلق متولد ۱۳۴۲ تهران و دارای مدرک فوق لیسانس نقاشی دانشگاه هنر تهران بود. وی مدرس دانشگاه هنر، دانشکده هنر و معماری، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع، هنرستان هنرهای زیبا و همچنین مؤسس و مدیر مسئول آموزشگاه هنرهای زیبا با درجه یک هنری بود. این هنرمند فقید عضو پیوسته انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران نیز بود. مهمترین اثر شاخص وی، مجسمه «گل‌ها» واقع در پارک ملت است که محصول اولین سمپوزیوم مجسمه‌سازی بوده است. همچنین اثر دیگری با الهام از همان اثر «گل‌ها» در برج میلاد تهران نیز جانمایی شده است.