به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه هنرمندان ایران، نخستین مراسم سالگرد درگذشت زنده‌یاد همایون ثابتی مطلق هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز پیشکسوت ۲۳ تیر در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود، جمعی از دوستان همایون ثابتی مطلق و هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی به بیان خاطراتی از این هنرمند می‌پردازند.

همایون ثابتی مطلق نقاش و مجسمه‌ساز پیشکسوت ۲۵ تیر سال ۱۴۰۰ بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.

مرحوم ثابتی مطلق متولد ۱۳۴۲ تهران و دارای مدرک فوق لیسانس نقاشی دانشگاه هنر تهران بود. وی مدرس دانشگاه هنر، دانشکده هنر و معماری، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع، هنرستان هنرهای زیبا و همچنین موسس و مدیر مسئول آموزشگاه هنرهای زیبا با درجه یک هنری بود.

این هنرمند فقید عضو پیوسته انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران نیز بود. مهمترین اثر شاخص وی مجسمه «گل‌ها» واقع در پارک ملت است که محصول اولین سمپوزیوم مجسمه‌سازی بوده، همچنین اثر دیگری با الهام از همان اثر «گل‌ها» در برج میلاد تهران نیز جانمایی شده است.