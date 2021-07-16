ضرورت اجرای دقیق طرح کاداستر و ثبت رسمی اراضی

رئیس قوه قضائیه درباره مشکلات مربوط به اراضی وقفی حاشیه مسجد جمکران که از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود، اظهار داشت: مهمترین مسأله در بحث وقف، تعیین حد و حدود اراضی وقفی است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: اسناد برخی اراضی در دست نیست، محدوده برخی اراضی به مرور دستخوش تغییرات شده و برخی اراضی نیز بهعنوان ملک شخصی مردم خرید و فروش شده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمده مشکلات اراضی وقفی مربوط به دوران قبل از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت که بسیاری از مسائل مربوط به این زمینها با اجرای طرح کاداستر و ثبت رسمی آنها حل خواهد شد.
نظر شما