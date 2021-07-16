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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۴۶

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛

ضرورت اجرای دقیق طرح کاداستر و ثبت رسمی اراضی

ضرورت اجرای دقیق طرح کاداستر و ثبت رسمی اراضی

قم- رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمده مشکلات اراضی وقفی مربوط به دوران قبل از تأسیس سازمان ثبت اسناد است، گفت: بسیاری از مشکلات این زمین‌ها بااجرای طرح کاداستر و ثبت رسمی زمین ها حل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دستگاه قضا در حاشیه زیارت مسجد جمکران و انجام آداب زیارت، در گفتگو با مسئولین این مسجد مقدس در جریان فعالیت‌های فرهنگی و انتشاراتی این مکان مقدس و خدماتی که به زائران ارائه می‌شود، قرار گرفت.

رئیس قوه قضائیه درباره مشکلات مربوط به اراضی وقفی حاشیه مسجد جمکران که از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود، اظهار داشت: مهم‌ترین مسأله در بحث وقف، تعیین حد و حدود اراضی وقفی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اسناد برخی اراضی در دست نیست، محدوده برخی اراضی به مرور دستخوش تغییرات شده و برخی اراضی نیز به‌عنوان ملک شخصی مردم خرید و فروش شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که عمده مشکلات اراضی وقفی مربوط به دوران قبل از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت که بسیاری از مسائل مربوط به این زمین‌ها با اجرای طرح کاداستر و ثبت رسمی آن‌ها حل خواهد شد.

کد مطلب 5259211

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