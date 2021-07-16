ادامه دخالت فرانسه در امور لبنان در پوشش کنفرانس کمک بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد که یک کنفرانس بین المللی برای کمک به مردم لبنان در تاریخ چهارم اوت (۱۳ مرداد) برگزار می شود.

وی با بیان اینکه خروج از انسداد سازمان یافته و غیرقابل قبول در لبنان، نیاز ضروری است، آغاز مشورت های فوری پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر جدید لبنان را خواستار شد.

لودریان گفت: انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان، فصل غم انگیز دیگری به شمار می رود.

وی با اشاره به تداوم شرایط بحرانی لبنان، از مقام های این کشور خواست مسئولیت خود را در قبال وضعیت موجود انجام دهند.

گفتنی است که سعد الحریری مأمور به تشکیل کابینه لبنان روز گذشته (پنج شنبه) از مأموریت خود انصراف داد. لبنان پس از انفجار بندر بیروت وارد یک بحران سیاسی شده است، این کشور در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۹۹) در بندر بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح در پی داشت.

به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب» نخست‌وزیر وقت این کشور استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد.

با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه سعد الحریری به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و با میشل عون رئیس‌جمهور لبنان به اختلاف برخورد.