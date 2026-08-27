رسولی: محلات به کانون شناسایی و حل مسائل اجتماعی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رسولی ظهر پنجشنبه در نشست فعالان حوزه عفاف و حجاب و فعالیتهای اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: فرماندهان نظامی، نخبگان علمی و هستهای و اقشار مختلف مردم، از کودکان تا سالمندان، در جریان جنایات و تجاوز دشمنان به شهادت رسیدند و این حوادث بار دیگر عمق دشمنی با ملت ایران را آشکار کرد.
وی افزود: با وجود این جنایات، ملت ایران با اتکا به ایمان، فرهنگ عاشورا و روحیه ایستادگی و مقاومت، همچنان در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی گام برمیدارد و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، در برابر توطئهها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی میکند.
سرهنگ رسولی تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، با بهرهگیری از جنگ نرم، عملیات رسانهای و تغییر باورهای عمومی را دنبال میکند و مقابله با این تهدید، تقویت جبهه مردمی و فعالیتهای محلهمحور را ضروری ساخته است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی با اتکا به ایمان مردم و فرهنگ عاشورا در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کرده است.
جانشین سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: دشمن با ناکامی در جنگ سخت، جنگ نرم، عملیات روانی و تغییر باورهای مردم را دنبال میکند.
وی افزود: جریان مقابل با بهرهگیری از رسانه و فضای مجازی، بهتدریج بر باورها و رفتارهای جامعه اثر گذاشته و مقابله با آن، نیازمند اعتمادسازی و تقویت خدمات فرهنگی و اجتماعی است.
سرهنگ رسولی بیان کرد: فعالان محله باید با مشارکت اقشار مختلف، ضمن توجه به مسائل فرهنگی و اعتقادی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و درمانی مردم را شناسایی و با ارائه خدمات حمایتی و مشاورهای برای حل آنها و تقویت اعتماد عمومی اقدام کنند.
وی گفت: فعالان حوزه عفاف و حجاب و امور اجتماعی باید با صبر، تدبیر، خدمترسانی و اعتمادسازی، زمینه همراهی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انسانی را فراهم کنند.
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