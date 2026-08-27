به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، بعدازظهر امروز با مسعود پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طریق رسانه های دفتر رئیسجمهور منتشر خواهد شد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، بعدازظهر امروز با مسعود پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، بعدازظهر امروز با مسعود پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طریق رسانه های دفتر رئیسجمهور منتشر خواهد شد.
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