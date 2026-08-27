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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

پیست تارتان گناوه افتتاح شد

پیست تارتان گناوه افتتاح شد

بوشهر- همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت، پیست تارتان گناوه، باحضور فرماندار ومسئولان ادارات شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت، پیست تارتان، پروژه‌ای که از نیازهای مبرم ورزشکاران دومیدانی کار و یکی از مطالبات چندساله جامعه ورزش شهرستان به شمار می‌رفت باحضور فرماندار و مسئولان ادارات به بهره برداری رسید.

فرماندار گناوه عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: بهره‌برداری از این پیست که از نیازهای مبرم ورزشکاران منطقه بود، در توسعه زیرساخت‌ها و سرانه ورزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت ورزشکاران رشته‌ دوومیدانی که صاحب مقام های متعدد در رده های جهانی و آسیایی و کشوری هستند، بسیار ارزشمند و اثرگذار است.

پیست تارتان گناوه افتتاح شد

دانیال اسفندیاری اظهار کرد: این پروژه در دولت وفاق ملی و با رویکرد توجه به مطالبات و نیازهای واقعی مردم و ورزشکاران به سرانجام رسید تا یکی از کمبودهای مهم زیرساختی حوزه ورزش شهرستان برطرف شود.

فرماندار گناوه گفت: با افتتاح این پیست ، زمینه رشد استعدادهای ورزشی شهرستان و ارتقای سطح فعالیت‌های قهرمانی و همگانی فراهم خواهد شد.

رحمان عمادی رییس اداره ورزش و جوانان گناوه بیان کرد: پروژه پیست تارتان شهرستان به مساحت ۵۰۸۰ مترمربع و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان بمناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح و تقدیم به ورزشکاران می شود.

کد مطلب 6929753

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