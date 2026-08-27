پیست تارتان گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت، پیست تارتان، پروژه‌ای که از نیازهای مبرم ورزشکاران دومیدانی کار و یکی از مطالبات چندساله جامعه ورزش شهرستان به شمار می‌رفت باحضور فرماندار و مسئولان ادارات به بهره برداری رسید.

فرماندار گناوه عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: بهره‌برداری از این پیست که از نیازهای مبرم ورزشکاران منطقه بود، در توسعه زیرساخت‌ها و سرانه ورزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت ورزشکاران رشته‌ دوومیدانی که صاحب مقام های متعدد در رده های جهانی و آسیایی و کشوری هستند، بسیار ارزشمند و اثرگذار است.

دانیال اسفندیاری اظهار کرد: این پروژه در دولت وفاق ملی و با رویکرد توجه به مطالبات و نیازهای واقعی مردم و ورزشکاران به سرانجام رسید تا یکی از کمبودهای مهم زیرساختی حوزه ورزش شهرستان برطرف شود.

فرماندار گناوه گفت: با افتتاح این پیست ، زمینه رشد استعدادهای ورزشی شهرستان و ارتقای سطح فعالیت‌های قهرمانی و همگانی فراهم خواهد شد.

رحمان عمادی رییس اداره ورزش و جوانان گناوه بیان کرد: پروژه پیست تارتان شهرستان به مساحت ۵۰۸۰ مترمربع و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان بمناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح و تقدیم به ورزشکاران می شود.