به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژههای چهارمین روز هفته دولت در شهرستان تفرش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامههای چهارمین روز هفته دولت در شهرستان تفرش با حضور مسئولان در گلزار مطهر شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد. مسئولان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر خدمترسانی به مردم در سایه آرمانهای شهدا تأکید کردند.
وی افزود: برنامههای این روز با حضور مسئولان در آیین افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان دنبال و تعدادی از پروژههای پیشبینیشده هفته دولت به بهرهبرداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این طرحها در راستای توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی شهرستان اجرا میشوند.
وی ادامه داد: برنامههای چهارمین روز هفته دولت در شهرستان تفرش با حضور مسئولان در گلزار مطهر شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد و در ادامه، آیین افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی و اقتصادی برگزار شد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: همچنین، عملیات اجرایی تعدادی از پروژههای جدید از جمله ساخت ۴۸ واحد مسکن محرومان آغاز شد.
وی افزود: در آیین بزرگداشت پروفسور حسابی در دانشگاه تفرش حضور یافتیم و از برنامهها و مباحث علمی و پژوهشی این آیین بهرهمند شدیم. این مراسم فرصتی برای گرامیداشت جایگاه علم و پژوهش و تبیین نقش نخبگان در پیشرفت علمی کشور بود.
زندیه وکیلی بیان کرد: در این آیین، از جوانان و دانشجویان موفق در عرصههای علمی و پژوهشی، بهویژه مدالآوران دانشگاه تفرش، تجلیل شد و از تلاشها و دستاوردهای آنان در مسیر توسعه علمی کشور قدردانی به عمل آمد.
وی گفت: پروژههای افتتاحشده و طرحهای جدید، هدیه دولت به مردم تفرش در هفته دولت بوده که با تکمیل آنها، شاهد ارتقای خدمات، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در شهرستان خواهیم بود.
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