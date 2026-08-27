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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

زندیه‌وکیلی: ۱۳۱ فرصت شغلی همزمان با هفته دولت در تفرش فراهم شد

زندیه‌وکیلی: ۱۳۱ فرصت شغلی همزمان با هفته دولت در تفرش فراهم شد

تفرش- استاندار مرکزی گفت: همزمان با هفته دولت، افتتاح ۱۹۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان تفرش، زمینه ایجاد ۱۳۱ فرصت شغلی را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های چهارمین روز هفته دولت در شهرستان تفرش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌های چهارمین روز هفته دولت در شهرستان تفرش با حضور مسئولان در گلزار مطهر شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد. مسئولان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی به مردم در سایه آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

وی افزود: برنامه‌های این روز با حضور مسئولان در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان دنبال و تعدادی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده هفته دولت به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان اجرا می‌شوند.

وی ادامه داد: برنامه‌های چهارمین روز هفته دولت در شهرستان تفرش با حضور مسئولان در گلزار مطهر شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد و در ادامه، آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی برگزار شد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: همچنین، عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌های جدید از جمله ساخت ۴۸ واحد مسکن محرومان آغاز شد.

وی افزود: در آیین بزرگداشت پروفسور حسابی در دانشگاه تفرش حضور یافتیم و از برنامه‌ها و مباحث علمی و پژوهشی این آیین بهره‌مند شدیم. این مراسم فرصتی برای گرامیداشت جایگاه علم و پژوهش و تبیین نقش نخبگان در پیشرفت علمی کشور بود.

زندیه وکیلی بیان کرد: در این آیین، از جوانان و دانشجویان موفق در عرصه‌های علمی و پژوهشی، به‌ویژه مدال‌آوران دانشگاه تفرش، تجلیل شد و از تلاش‌ها و دستاوردهای آنان در مسیر توسعه علمی کشور قدردانی به عمل آمد.

وی گفت: پروژه‌های افتتاح‌شده و طرح‌های جدید، هدیه دولت به مردم تفرش در هفته دولت بوده که با تکمیل آنها، شاهد ارتقای خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در شهرستان خواهیم بود.

کد مطلب 6929646

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