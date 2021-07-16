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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۵۸

به بهانه نقض ادعایی دموکراسی در هنگ کنگ؛

وزارت خزانه داری آمریکا نام هفت مقام چینی را به فهرست تحریم افزود

وزارت خزانه داری آمریکا نام هفت مقام چینی را به فهرست تحریم افزود

وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه به وقت واشنگتن هفت مقام چینی را به بهانه سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واشنگتن در تازه‌ترین تلاش‌هایش برای تشدید فشارها بر چین آن‌هم به بهانه زوال حاکمیت قانون و سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ هفت مقام چینی را تحریم کرد.

تحریم‌های جدید علیه هفت مقام چینی شاغل در دفتر ارتباطات هنگ کنگ اعمال خواهد شد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است این تصمیم را با مشورت وزارتخانه‌های امور خارجه، بازرگانی و امنیت داخلی صادر کرده و مدعی شده به دلیل «خطرات رو به افزایش مرتبط با اقدامات چین در هنگ کنگ» است.

در همین راستا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده ادعا می‌کند که مقامات چین ظرف یکسال گذشته «به طور سیستماتیک نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرده، انتخابات را به تأخیر انداخته، از قانونگذاران منتخب سلب صلاحیت کرده، و هزاران تن را به دلیل مخالفت با سیاست‌های دولت پکن دستگیر کرده اند».

بلینکن در بیانیه‌ای، وضع این تحریم‌ها را به منزله ارسال یک پیام روشن از جانب ایالات متحده مبنی بر ایستادگی قاطع واشنگتن در کنار مردم هنگ کنگ دانست.

به گزارش مهر، وزارت خارجه آمریکا راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرده که در آن به شرکت‌های داخلی و خارجی هشدار داده به دلیل وضعیت وخیم و قوانین پارلمان چین، در هنگ‌کنگ فعالیت نکنند.

همزمان، چین این اقدام آمریکا را به منزله مداخله در امور داخلی هنگ کنگ تلقی کرد. به گفته «ژائو لیجیانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین، هنگ کنگ بخشی از تمامیت ارضی این کشور است و تلاش‌های مداخله‌جویانه آمریکا تحت هر عنوانی که انجام شود، غیرقابل توجیه است.

کد مطلب 5259258

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