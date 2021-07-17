کنگره شهدای ورزشکار استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی زاده در نشست تخصصی شورای اندیشه ورزان بسیج ورزشکاران فارس، گفت: کنگره بزرگ شهدای ورزشکاران استان به زودی با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران استان برگزار میشود.
وی بسیج یک ظرفیت بسیار بزرگ خواند گفت: با بهرهمندی از این ظرفیت موفقیتهایی بیشتری حاصل میشود، در سال گذشته با اجرای طرحهای همچون گلریزان، نذر رهایی و آزادسازی زندانیان، تهیه بستههای حمایتی، کمک به سیل زدگان خدمات خوبی با همراهی سپاه فجر استان، هیأتهای ورزشی و سازمانهای مردم نهاد به مردم ارائه شد.
وی در تشریح وظایف هیأتهای اندیشهورز بسیج نیز گفت: این تشکلها در لایههای مختلف بسیج، طراحی برای مأموریتهای مختلف اعم از جنگ سخت و جنگ نرم، و سازندگی و خدماترسانی ایفا نقش میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس تاکید کرد: در تشکیل هیأتهای اندیشه ورز در ورزش استان فرهنگ در اولویت قرار گیرد.
شکرالله مسکویی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان نیز در این جلسه گفت: هیأت اندیشه ورز تدبیری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک فرهنگ در کشور مطرح کردند و این هیأتها برکات و ثمرات زیادی ایجاد کردند و با رصد مطلوب میتوان از دل تهدیدات، آسیبها و فرصتها راهکارهای منطقی و اجرایی را پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: هیأتهای اندیشهورز بسیج ورزشکاران استان فارس با یک اولویتبندی جدید میتواند بعنوان یک عامل پشتیبان در کنار مدیران ورزش استان و رؤسای هیأتهای ورزشی قرا گیرد تا خروجی کار آنها در تبدیل به فرصتهای حداکثر و تهدیدهای حداقلی شود.
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