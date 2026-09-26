سقوط هواپیما در کنگو ۱۴ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ایبیسی نیوز، مقامهای کنگو روز جمعه اعلام کردند که موتومبو کاتالایی تینده، رئیس دادگاه نظامی و باکومی لیکولیا، بازرس کل نیروهای مسلح، از قربانیان این سانحه هستند.
افومی اکنگه، سخنگوی ارتش کنگو در بیانیهای گفت علاوه بر این دو مقام، ۱۲ نفر از اعضای هیأت همراه و خدمه پرواز نیز جان باختند.
به گفته مقامهای محلی، هواپیما هنگام بازگشت از شهر کیکویت در جنوب غربی کشور به مقصد کینشاسا، پایتخت کنگو، دچار نقص فنی شد و در منطقه کنگه سقوط کرد. همه سرنشینان هواپیما در این حادثه جان باختند.
اکنگه اعلام کرد تحقیقات برای مشخصشدن علت سانحه آغاز شده است.
تریفون کینکیئی مولومبا، رئیس هیأتمدیره سازمان هواپیمایی کشوری کنگو نیز گفت علت سقوط هنوز مشخص نیست.
ارتش کنگو از سال گذشته، پس از موجی از حملات که به تصرف شهرهای مهم به دست گروههای شورشی انجامید، با دهها گروه شورشی درگیر است. گروه شورشی ام۲۳، که به گفته متن تحت حمایت روانداست، از جمله این گروههاست و در شرق کنگو فعالیت میکند.
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