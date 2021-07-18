والیبال دنیا یک مدال به تیم ملی ایران بدهکار است

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعزام تیم ملی والیبال به المپیک توکیو گفت: متاسفم که در هفته اخیر موضوعاتی در والیبال مطرح شد که علیه تشکیلات والیبال و سرمربی تیم ملی بود. زمان مناسبی برای چنین صحبت هایی نبود. هر چقدر در این برهه زمانی به این موضوعات کمتر پرداخته شود بهتر است چرا که فدراسیون والیبال، بازیکنان و خانواده والیبال در چند سال اخیر زحمات زیادی کشیدند تا در المپیک توکیو، تیم به موفقیت برسد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال ادامه داد: باید تمرکز فدراسیون در جهت آماده سازی تیم ملی باشد. کادر فنی و الکنو که یکی از مربیان خوب دنیا به شمار می رود باید در جهت برنامه ریزی بهتر و آماده سازی تیم متمرکز شود. کادر فنی باید با توجه به لیگ ملت‌ها، پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم ملی برنامه هایی برای کسب نتایج بهتر در نظر بگیرد. بازیکنان نیز باید تمام تمرکز خود را از حواشی دور نگهدارند و به خواسته های کادر فنی توجه کنند.

افشاردوست اظهار داشت: کار سختی در المپیک در پیش داریم. هر ۱۲ تیم حاضر در المپیک، تیم های خوبی بودند که موفق شدند جواز حضور در المپیک توکیو را به دست آورند. پس از پایان مرحله گروهی، تیم ایران لایق حضور در مرحله پلی آف است. تیم های حاضر در گروه مقابل از مدعیان والیبال دنیا به شمار می روند. این بدان معنا نیست که شانسی نداریم چرا که بارها در مسابقات مختلف رودر روی آنها قرار گرفته‌ایم اما به هر حال مرحله پلی آف المپیک برای حضور در جمع ۴ تیم شرایط خاص خود را دارد.

دبیر اسبق فدراسیون والیبال تاکید کرد: بنابراین همه اعضای خانواده والیبال باید دست در دست یکدیگر دهیم تا محیطی آرام برای تک بازی مرحله پلی آف بوجود آید. بازیکنان ایران لایق کسب بهترین نتیجه هستند.

افشاردوست در ادامه در پیامی به ملی پوشان والیبال ایران گفت: دوستان عزیزم و بازیکنان خوب تیم ملی، نسل‌های پیش از شما رفته‌اند و امروز پیراهن تیم ملی در اختیار شما قرار دارد. والیبال دنیا یک مدال به شما بدهکار است چرا که شما لایق آن مدال هستید و خانواده والیبال پشت شما است. پس تمام تمرکز و تجربه خود را در المپیک بگذارید تا بهترین نتیجه بدست آید که با این کار باعث افتخار خانواده والیبال و ملی پوشان اسبق خواهید شد. شما و خانواده والیبال لایق کسب مدال المپیک هستید.